شاهد بالفيديو.. على إيقاع الربابة الساحر..الفنانة هدى عربي تقدم فاصلاً من الرقص المثير تفاعلاً مع أغنيتها الجديدة والضجة





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانة هدى عربي وهي سعيدة بأغنيتها الجديدة التي سترى النور قريبا.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تفاعلت المطربة الشهيرة مع أغنيتها الجديدة والتي تغني فيها على إيقاع الربابة الساحر والمشهور في السودان.

الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب قدمت فاصل من الرقص المثير مع أغنيتها التي تم تشغيلها داخل صالة تواجدت فيها المطربة.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن أغنية هدى عربي الجديدة والتي تحمل اسم (ما بعجبني زول) هي من كلمات وألحان الشاعرة سحرة ميسرة وقام بالتوزيع والتنفيذ الموسيقي الموسيقار عمر القصاص.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين