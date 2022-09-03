شاهد بالصورة.. شاب وفتاة يتخذان وضعية رومانسية داخل حافلة مواصلات عامة بالعاصمة الخرطوم دون حياء أو خجل من ركاب الحافلة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال اليومين الماضيين وعلى نطاق واسع صورة لشاب وفتاة أثارت ضجة واسعة وصاحبتها ردود أفعال غاضبة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قام أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتقاط صورة لشاب وفتاة تصادفا معه داخل الحافلة التي كان يركبها بخط شمبات بمدينة بحري.

وقال ناشر الصورة أن الشاب والفتاة إتخذا هذه الوضعية الرومانسية دون حياء أو خجل من ركاب الحافلة الذين تضجروا من عدم حيائهم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد انقسم المتابعين إلى قسمين فمنهم من يرى أن ما قام به الشاب والفتاة مخالف للأدب ومنهم من دافع عنهم وهاجم المعلقين والمنتقدين بقولهم (أحسنوا الظن قد تكون أخته وأنتم لا تعلمون).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين