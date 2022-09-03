(كاس) تكشف عن مُحاولات تغيير (خيري) في قضية (تيري)





كَشفت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن أسباب رفضها تمثيل هيثم محمد نور (مسؤول السيستم) بنادي المريخ في قضية سيف تيري، وكان نادي فاركو قد أرسل كشفاً به اربعة شهود للاستماع إلى إفادتهم في القضية التي صدر حكمها النهائي لصالح المريخ من بينهم هيثم محمد نور هذا. وبحسب الحيثيات التي تحصل عليها (سبورتاق) والتي وردت مع قرار المحكمة الذي صدر أخيراً، فقد أبانت محكمة التحكيم الدولية في (فيفا) بأن المحكمة طلبت من نادي فاركو تقديم إفادة شاهده هيثم محمد نور في موعد أقصاه 16 اغسطس الماضي وهو ما لم يحدث، كما نوهت الى أن ممثل المريخ (مدثر خيري) أوضح بأنه لا يوجد شخص بمثل هذا الاسم يعمل في النادي، وبالتالي تم رفض الاستماع إلى شهادته، وكما أوضحت ”كاس” بأنها تلقت خطاباً من (حازم مصطفى) لتغيير ممثل المريخ الى محام اسمه ”أمير حزيم” بدلاً من مدثر خيري، وأشارت إلى مراسلتها المريخ للتأكد من صحة الخطوة، الا انها تلقت خطاباً آخر من ”آدم سوداكال” يفيد بأنه الرئيس الشرعي وبأنه لم يمنح المحامي ”أمير حزيم” اي توكيل لتمثيل المريخ وأن ممثل المريخ المفوض من جانبهم هو د. مدثر خيري. وأكدت ”كاس” على اعترافها بالخطاب الأخير وأمّنت على أنّ كل المراسلات المستقبلية في القضية ستكون حصراً على ممثل النادي ”مدثر خيري”.

صحيفة الصيحة