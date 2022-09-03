أكد أنه قادر على التجديد للخماسي .. سوداكال: المجموعة غير الشرعية عاجزة مالياً والاتحاد يساعدها على تدمير المريخ





قال رئيس نادي المريخ المنتخب في جمعية الإستاد آدم سوداكال في تصريحات للمكتب الإعلامي إنه قادر على التجديد لخماسي الفريق مطلق السراح بقيادة النجم أحمد حامد التش وعمار طيفور إضافة للثلاثي رمضان عجب ومحمد هاشم التكت وبخيت خميس، ووصف رئيس المريخ في حديثه للمركز الإعلامي للنادي المجموعة غير الشرعية بأنها عاجزة مالياً مبيِّناً أن من يدعمونها سواءً في المريخ أو الاتحاد يساعدوا تلك المجموعة على تدمير فريق الكرة والبُنى التحتية للنادي، وأشار رئيس المريخ إلى أنه تواصل مع شركات عالمية من أجل صيانة ملعب المريخ وبنائه بصورة متكاملة مشيراً إلى أن ما تم بنائه من حائط حول أرضية الملعب عمل عبثي وغير هندسي بحسب ما قدَّم له من تصورات من الشركات المتخصصة في صيانة الملاعب التي سيستعين بها النادي خلال الفترة المقبلة لصيانة إستاد المريخ، وأردف قائلاً: إن المجموعة غير الشرعية عاجزة عجزاً كاملاً مالياً ولا تملك أي شئ لتقديمه، مشيراً إلى أن كل ما ناله المريخ هو تعطيل العمل في بنيته التحتية والتي أكد أن مجلسه سيضع لها نهاية خلال المرحلة المقبلة، وقطع السيد آدم سوداكال بالقول إنهم سيبعدوا المجموعة غير الشرعية بقوة القانون، مضيفاً أن جميع المتجاوزين للقانون والمتلاعبين به سينالو الجزاء العادل، مشيراً إلى أن المريخ به مجلس واحد شرعي ولن تستطيع أي جهة اكتساب الشرعية في المريخ عبر التجاوزات القانونية والتلاعب بنظام النادي الأساسي، موضحاً ان إعادة الأوضاع لطبيعتها الشرعية والقانونية بنادي المريخ تبقى مسألة وقت فقط.

صحيفة الصيحة