إستقرار جميع القطاعات على النيل بالقرب من مناسيب الفيضان





كشف التقرير اليومي للجنة الفيضان عن استقرار جميع القطاعات على النيل بالقرب من مناسيب الفيضان، كما أكدت اللجنة أن الخرطوم بلغت مستوى الفيضان، وسجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 503 مليون متر مكعب، (أقل من العام الماضي بــ 52 مليون متر مكعب)، وسجل منسوب نهر عطبرة 256 مليون متر مكعب أعلى من العام الماضي بـ 16 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص (ملكال) 170 مليون متر مكعب في اليوم.

ونبهت اللجنة في تقريرها اليومي المواطنين القاطنين على ضفاف النيل من شمال الخرطوم حتى دنقلا ونهري عطبرة والدندر، إتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

أكد البيان إنخفاض اليوم التصريف خلف سد الروصيرص إلى 308 مليون متر مكعب مقابل 312 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفض التصريف خلف سد سنار إلى 335 مليون متر مكعب مقابل 443 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما انخفض أيضاً التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 195 مليون متر مكعب مقابل 204 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع كذلك التصريف في خشم القربة إلى 185 مليون متر مكعب مقابل 104 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفص التصريف في مروي إلى 734 مليون متر مكعب مقابل 766 مليوم متر مكعب ليوم أمس، وكذلك انخفض التصريف في جبل أولياء إلى 138 مليون متر مكعب مقابل 147 مليون متر مكعب ليوم أمس.

كما أعلنت اللجنة إستمرار التخزين بخزانات الروصيرص، مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخشم القربة.

سونا