جرهام يدشن إعادة تأهيل المتحف القومي لافتتاحه بأعياد الإستقلال





دشن وزير الثقافة والإعلام جراهام عبدالقادر بمباني متحف السودان القومي صباح اليوم ، مشروع إعادة تأهيل متحف السودان القومي ، بمصاحبة عروض ثقافية وتراثية.

وقالت دكتورة إخلاص عبد اللطيف مديرة إدارة المتاحف ومنسقة مشروع تأهيل متحف السودان القومي إن افتتاح هذا المشروع سيتزامن مع أعياد الاستقلال ،ودعت جميع الإعلاميين ّإلى لاهتمام بالآثار والمتاحف وإبراز الجانب المشرق من تاريخ السودان.

وذكرت إخلاص إلياس علي، كبير أمناء المتاحف أن المتحف القومي لم يرمم منذ تأسيسه في العام 1971 لذا جاء هذا المشروع الكبير برعاية اليونسكو والوكالة الإيطالية للتنمية، والحكومة السودانية لتأهيله وحماية الآثار السودانية من التلف.

سونا