رقم سلبي يُدخل مباراة ليفربول وإيفرتون تاريخ الدوري الإنجليزي





حسم التعادل السلبي مباراة الديربي بين إيفرتون وليفربول بملعب جوديسون بارك، التي أقيمت بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة عددا هائلا من الفرص الضائعة من الجانبين، لتنتهي بالتعادل بدون أهداف.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن مباراة إيفرتون ضد ليفربول شهدت أكبر عدد من التعادلات السلبية على مدار تاريخ الكرة الإنجليزية.

وأشارت أيضا إلى دخول مباراة ليفربول وإيفرتون تاريخ البريميرليج بعدما حقق الفريقان أكبر عدد من التعادلات السلبية بينهما في المسابقة، بواقع 12 مرة.

ولعب الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد دورا في خروج التوفيز بالتعادل بعدما قام بحرمان لاعبي ليفربول من هز شباكه عبر قيامه بـ8 تصديات، أكثر من أي حارس آخر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وبشكل عام، فإن مباراة إيفرتون وليفربول أصبحت الأكثر انتهاء بالتعادل في تاريخ البريميرليج، بالتساوي مع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، بواقع 25 مرة.

العربيه نت