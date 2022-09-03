هل تسبب الهلال في رحيل نجم الأهلي السابق؟





أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم السبت، الموافقة على اعتذار كامل الموسى عن الاستمرار في مهام عمله بغرفة فض المنازعات.

وذكرت مصاد مُطلعة أن الاستقالة ليست متعلقة بأزمة قضية اللاعب محمد كنو، وإنما بسبب النادي الأهلي، الذي أعلن تعيين الموسى إداريًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

كانت غرفة فض المنازعات قد أثارت الجدل في الأيام الماضية، بعد قرارها بـ”حرمان” نادي الهلال من التعاقدات “فترتي تسجيل”؛ بسبب قضية النجم الدولي محمد كنو.

وجاء هذا القرار بعد تجديد نادي الهلال عقد محمد كنو صاحب الـ28 عامًا، على الرغم من توقيعه لنادي النصر، عقب دخوله الفترة الحرة من عقده.

مزمز