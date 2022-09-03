ليست المرة الأولى.. صلاح يواصل صيامه التهديفي مع ليفربول





سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون، خلال مباراة ديربي ميرسيسايد التي جمعت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة.

وابتعد محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالي والرابعة هذا الموسم في البريميرليغ عن تسجيل الأهداف، ليواصل تراجعه في التقدم بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وفشل محمد صلاح في التسجيل خلال تعادل ليفربول وكريستال بالاس (1/1)، وغاب عن التسجيل أيضاً في مباراة بورنموث التي انتهت 0/9 لصالح ليفربول، ورغم النتيجة الكبيرة إلا أن صلاح لم يصنع أو يسجل خلال هذه المباراة.

وخلال مسيرة محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، عانى هداف البريميرليغ، في فترات مختلفة ابتعد فيها عن التهديف لمدة طويلة، وصلت أطول فترة فيها لـ 6 مباريات.

وتمثلت أطول فترة مر بها محمد صلاح بفترة صيام تهديفي رفقة ليفربول في 50 يوماً وذلك موسم 2019/2018، حيث شارك مع الريدز في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي وهي مانشستر يونايتد، وإيفرتون، واتفورد، وبيرنلي، وتوتنهام، وفولهام، ولم يسجل أي هدف خلال تلك المواجهات، كما شارك صلاح في مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في الموسم نفسه، وتحديداً أمام بايرن ميونخ ولم يحرز أي هدف خلال مباراتي الذهاب والإياب.

أما عن ثانِ أطول فترة ابتعد فيها محمد صلاح عن تسجيل الأهداف، كانت الموسم قبل الماضي 2021/2020، حين فشل في التسجيل لـ 40 يوماً متتالياً، وشارك صلاح خلال تلك المدة مع ليفربول في 6 مباريات في البريميرليغ، أمام مانشستر يونايتد، وبيرنلي، وتوتنهام، وست بروميتش، ونيوكاسل يونايتد، وساوثهامبتونن، وفي الموسم ذاته غاب صلاح مرة أخرى عن التسجيل لمدة 20 يوماً، وخلال تلك الفترة ابتعد عن التسجيل في 5 مباريات هي إيفرتون، وفولهام، وتشيلسي، وشيفيلد يونايتد، وولفرهامبتون.

وفي الموسم الماضي 2022/2021، ظل محمد صلاح بعيداً عن التسجيل في مباراتين أمام ليستر سيتي وبيرنلي، قبل أن يكسر صيامه ويعود للتهديف مرة أخرى.

البيان