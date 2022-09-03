الكشف عن آخر مستجدات إصابة نجم الهلال





كشفت تقارير صحفية عن موقف نجم نادي الهلال، سالم الدوسري، من المشاركة في مباراة الفتح ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري “روشن” السعودي، مساء غد الأحد، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في مدينة الأحساء.

وبحسب ما ورد، فإن الدوسري جاهز للمشاركة في موقعة الهلال والفتح، وأشارت ذات المصادر أن اللاعب سيسافر رفقة بعثة الفريق الهلالي المتجهة إلى الأحساء.

هذا ويخوض الهلال، لقاء الفتح، قبل شد الرحال إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل ملاقاة الزمالك المصري، في مباراة تجمع بينهما ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل، الذي يقام ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

مزمز