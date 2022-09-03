إلهام الفضالة تثير الجدل: “رأيت المهدي المنتظر” (فيديو)





أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عاصفة من الجدل بمقطع فيديو قالت فيه إنها “رأت المهدي المنتظر في المنام”.

ونشرت إلهام الفضالة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “سناب شات”، قالت فيه إنها رأت المهدي المنتظر في المنام: “حلمت اني أصلي وجنبي المهدي المنتظر”.

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وأضافت الفنانة الكويتية: “لم أر وجهه، ولكن رأيت قامته ومكتوب على ذراعه المهدي المنتظر، وكنت أنتفض في سريري من السعادة بعد هذه الرؤية”.

وسبق للفنانة الكويتية إلهام الفضالة إثارة الجدل بتصريحاتها وتصرفاتها، إذ تعرضت لهجوم من متابعيها بسبب احتفالها بعيد ميلاد ابنتها منى العتيبي بـ”كعكة كورونا”.

ونشرت إلهام الفضالة وقتها مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” من الاحتفال، وظهرت ابنتها بتورتة على شكل فيروس كورونا، واتهمها الجمهور بإساءة تقدير الجائحة والاستهانة بالإجراءات الوقائية.

من هي إلهام الفضالة؟

إلهام الفضالة ممثلة كويتية ولدت في 18 يونيو/ حزيران 1974، بدأت مشوارها الفني الفنان داوود حسين في مسرحية “عالباب يا شباب” عام 2000، وشاركت في عشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية مثل “قناص خيطان” و”مسكنك يوفي”.

زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت إلهام الفضالة وزوجها الفنان شهاب جوهر تفاصيل جديدة عن زواجهما، حين قالت إن اللقاء الذي جمعهما كان في يونيو/ حزيران 2021، عقب مهرجان “المميزون”.

وفي المهرجان، تحدث معها شهاب حول طلاقها وعن سبب عدم إعلانها الأمر، وأوضحت آنذاك موقفها: “ما أعلنت طلاقي حفاظًا على حياتي الخاصة، وحتى لا أفتح بابا للكلام وتدخل الناس”. وكان ذلك خلال استضافتها ببرنامج “مراحل” الذي يقدمه المذيع علي العلياني، على قناة “إس بي سي” الفضائية.

وحكى شهاب تفاصيل المكالمة التي تلت ذلك المهرجان، حين طلب من إلهام أن يراها لأمر ضروري، لكن التوتر غلب عليها، لتقابل الطلب بسؤال وقالت له: “إيش صاير لا تخوفني” فأخبرها شهاب أنه يريد رؤيتها في أسرع وقت.

وبعدما طلب منها الزواج، وعرض عليها الأمر، وكرر طلبه 3 مرات، ولم يكن من إلهام الفضالة رد سوى الدهشة التي بدت على وجهها. ولم ترد على العرض في ذلك التوقيت بحسب شهاب، وأخبرته أنها فوجئت تماما بالأمر، وتحب أن تمنح نفسها فرصة للتفكير.

إلهام الفضالة: "حلمت أني أصلي وشفت المهدي المنتظر" pic.twitter.com/hi7n1KCm0U — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 3, 2022

العربيه نت