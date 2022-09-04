بالفيديو.. فتاة صينية تتناول عقارب سوداء وتصدم متابعيها على التيك توك !





وثقت فتاة صينية، لحظة تناولها لوجبتها المفضلة، وهي عبارة عن عقارب باللون الأسود.

وأوضح المقطع المتداول على تطبيق “تيك توك”، الفتاة وهي تجلس على طاولة، وتضع فوقها طبق واسع، مليء بالعديد من العقارب السوداء، بالإضافة إلى أحد الصوصات المرافقة في بولة صغيرة.

وأظهر المقطع، المرأة وهي تغمس العقرب في الصوص، ثم تمضغه وتأكله، وبعد تذوقه تصدر صوتًا إشارة إلى تلذذها بالوجية.

وتعتبر الصين من أبرز الدول التي تشتهر بتقديم أغرب الاكلات ، فهناك أسواق لبيع الاكلات غريبة الطعم والنوع والمذاق، ومنها شوربة الخفافیش من اغرب الاكلات الصینیه، لحوم الكلاب، الفئران، التماسيح، والديدان، والعقارب.

صحيفة المرصد