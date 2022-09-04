بالفيديو.. «غيرانين».. جواهر السودانية.. بعض الفنانات قالوا إني مطربة «الميكروباصات»





حلت المطربة جواهر، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامجها «كلام الناس»، الذي يذاع على شاشة mbc مصر، بعد غياب طويل عن جمورها ومحبيها، لتكشف عن حكايات لأول مرة، وسبب غيابها وأعمالها الجديدة التي من المقرر أن تطرحها خلال الأيام المقبلة.

وقالت «جواهر» خلال اللقاء: «أكثر حاجة ضايقتي في البدايات كان بيتقال عليا من بعض الفنانات ظاهرة جواهر مطربة الميكروباصات، لكن بعد ألبوم حمادة قالوا عليه نجمة، والحمد الله حاليًا بعمل حفلات بتكون ناجحة، لكن ساعات بيجيلي تعليقات ببقى فاهمة أن دي من فلان أو فلانة».

وأضافت: «بيبقوا غيرانين مني، وبعض الناس بتستغرب إني رجعت للساحة الفنية تاني، وبقول لهم ربنا رايد أرجع، وفيها إيه لو الأغاني بتاعتي بتشتغل في الميكروباصات الأغنية اللي متتسمعش في الميكروباص مش بتنجح».

المصري لايت