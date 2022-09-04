موظف يتزوج 4 مرات خلال 37 يوماً فقط.. والسبب مفاجأة!





روى الكاتب مشعل السديري، قصة شاب تايواني يعمل في بنك لجأ إلى حيلة ماكرة من أجل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر من عمله عن طريق الزواج 4 مرات خلال 37 يوماً فقط.

المرأة العاملة

وقال السديري، في مقاله”احترام المرأة العاملة”، المنشور بصحيفة “الشرق الأوسط”:”العمل الوظيفي ذو (شؤون وشجون)، كنت مبتعداً عنه طوال حياتي – ولا أدري هل هذا من حسن حظي أم من سوئه؟!- وقد يكون سبب ذلك أنني كالطير البري الذي يرفض (القفص)، والحمد لله أنني لم أكن رئيساً ولا مرؤوساً، ولكني أشطح وأمرح، وأغني مع المغنّي: (مطرح ما ييجي بعيني النوم أنام وأنا مرتاح البال)، ولا يبتعد عني مع الفارق، لجوء شاب تايواني يعمل في بنك إلى حيلة ماكرة من أجل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر من عمله، وذلك عن طريق الزواج 4 مرات خلال 37 يوماً فقط، وحسب موقع قناة (الحرة) فإن الشاب استغل ثغرة قانونية في قانون العمل ببلاده من أجل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر، حيث قرر أن يطلق زوجته فور انتهاء إجازته، ليعاود الزواج بها مباشرةً مرة أخرى ليكون حالة الطلاق والزواج 4 مرات خلال شهر، فحصل على 32 يوماً كإجازة مدفوعة الأجر حسب قانون العمل”.

حفاضات الأطفال

وأشار:”المشكلة أن بعض أرباب العمل ليس لديهم ذرة من الرحمة.. هل تصدقون أن بعض العمال المساكين في أحد المصانع اضطروا لارتداء حفاضات الأطفال لتجنب الطرد من الوظيفة إذا ما ترددوا على دورات المياه لأخذ استراحة قصيرة من أجل إراحة أنفسهم، بعد أن منعتهم الإدارة من استعمالها. وقالت صحيفة (ديلي ستار) إن نقابات العمال في هندوراس بأميركا الوسطى، احتجت على قيام أرباب العمل في أحد المصانع بهذا التصرف المشين”.

صفع الموظفين

وتابع:”أما الذي دخل مزاجي فهو (والتر أورتمان)، برازيلي عمره 100 عام دخل موسوعة (غينيس) كأكثر موظف مخلص لوظيفته في العالم، إذ تقدم للعمل في شركة نسيج عام 1938، بدأ كصبي بوظيفة مساعد عامل شحن ثم عامل شحن ثم مساعد إداري ثم إداري ثم تدرج حتى أصبح اليوم وبعد 84 عاماً مدير مبيعات. والأغرب من ذلك كله طلب فريق من الموظفين في شركة عقارية صينية من مديرهم أن يصفعهم على وجوههم كعقاب يهدف لتحسين أدائهم في العمل، وتم نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بمدينة في مقاطعة (هوبي) وسط الصين يُظهر المدير وهو يصفع ستة موظفين على وجوههم بناءً على طلبهم لأنهم يرون عدم بذلهم ما يكفي من الجهد في العمل”.

صحيفة المرصد