شاب يتفاجأ بطلب غريب من والد خطيبته قبل عقد القران بلحظات





تفاجأ شاب بتبوك قبل عقد قرانه بطلب غريب من والد العروس والتي تقرب إليه.

وأوضح الشاب أن والد خطيبته اشترط قُبيل مجيء المأذون الشرعي بأن يُسجل لابنته في عقد نكاحها بعدم ممانعته من تناول ابنته للشيشة كشرط أساسي لا رجعة فيه، حتى لا يكون تناولها للشيشة سبباً في الطلاق لاحقاً، وفقاً لـ”الوئام” .

وأعرب الشاب عن رفضه التام وامتعاضه من هذا المطلب متسائلاً بالوقت ذاته هل المأذون الشرعي يستطيع تسجيل هذا الشرط بعقد النكاح الشرعي أم لا .

صحيفة المرصد