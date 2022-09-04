السوباط يزف البُشرى .. بعثة الهلال تغادر إلى إثيوبيا الخميس





تقرّر أن تغادر بعثة فريقنا الأول إلى مدينة بحر دار الإثيوبية يوم الخميس المقبل لمُواجهة سانت جورج الإثيوبي المقررة يوم 11 سبتمبر الجاري في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.

من جانبه، أكد هشام السوباط، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن سير الإعداد للموسم الجديد كشف عن فريق مبشر, وقال: سعيدٌ بإعداد الفريق وفق الخُطة الثلاثية الموضوعة من قِبل الطاقم الفني والقطاع الرياضي ودائرة الكرة، وبيّن ان ملف التسجيلات تمت إدارته وفق رؤية فنية بحتة، حرصاً منا على أن تُؤتى الانتدابات أُكلها، وأن تحقق الأهداف المرجوة، مبيناً في تصريحاته: واصلنا بذات الرؤية خلال فترة الإعداد التي تسير حسب برنامج المدير الفني “فلوران”، وهو رجل ناجح نثق في إمكاناته، ونعمل على توفير كافة متطلباته، وأشار إلى أنّ أداء الفريق حسب المستوى والنتائج خلال فترة الإعداد مبشرٌ لظهور مُغاير في مُسابقة أبطال أفريقيا، وأتمنى أن تأتي ضربة بداية الأبطال كما يشتهي جميع الأهلة، وأضاف أن جماهير الهلال كانوا في الموعد كعادتهم وقدموا دفعات معنوية كبيرة للفريق المتأهب للظهور القاري، ومتفائل بموسم هلالي حافل بالنجاح والتميُّز محلياً وأفريقياً.. وتمنى السوباط تكاتف جميع الأهلة، وأكد أن أبواب النادي مفتوحة للجميع، إيمانًا منا بأن قوة الأزرق الحقيقيّة تكمن في وحدة الصف الهلالي.

صحيفة الصيحة