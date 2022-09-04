بالفيديو.. “أخصائية نفسية” تكشف سببا غريبا وراء المبالغة في استخدام الفلاتر عند التصوير





كشفت المختصة النفسية ريناد الكليب، أن انشغال الأشخاص بالمظهر أو بعض العيوب فيه؛ يُعتبر نوعًا من اضطراب التشوه الجسمي.

وقالت “الكليب” خلال لقائها ببرنامج اليوم على “الإخبارية”، إن هذا النوع من الاضطراب يجعل الشخص يعتقد بشكل غير عقلاني بأنه غير مقبول من الآخرين مما يدفعه إلى الانعزال أو المبالغة في إجراء عمليات التجميل وحاليًا استخدام الفلاتر بشكل مبالغ فيه لإخفاء العيوب التي يعتقدونها بمظهرهم.

ولفتت إلى أن المبالغة في استخدام الفلاتر بشكل كبير يندرج تحت الاضطراب النفسي وهي تعتبر مشكلة شبه جماعية.

فيديو | المختصة النفسية ريناد الكليب: المبالغة في استخدام الفلاتر تندرج تحت الاضطراب النفسي#برنامج_اليوم pic.twitter.com/zjWxPOFRZn — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 4, 2022

صحيفة المرصد