نهر الدندر يصل مرحلة الفيضان ويخرج من مجراه





سجل نهر الدندر صباح اليوم عند محطة قياس نهر الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية ١٤،٨ متر بزيادة ١٠ سنتمتر عن منسوب الأمس..

وقد أكدت التقارير الواردة الي وصول خوري عطيش وجاويج المنحدران من الهضبة الإثيوبية وكميات من المياه المندفعة تجاه. النهر مما تسببت في خروج النهر من مجراه الرئيسي ليتمدد في مساحات واسعه بجانب غمره لمساحات من مناطق الزراعة التقليدية والمحاصيل البستانية..

ووقفت لجنة طوارئ الخريف بمحلية الدندر علي التطورات اليومية للمناسيب وناشدت المواطنين بالقرى والاحياء القاطنين علي ضفتي النهر بضرورة أخد اعلي درجات الحيطة والحذر ووضع التدابير والتحوطات والابتعاد عن مناطق الخطورة حفاظا علي الأرواح والممتلكات..

وقال الأستاذ عبيد إدريس المدير التنفيذي لمحلية الدندر رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بالحماية إنهم يتوقعوا زيادات متوالية لمنسوب نهر الدندر مما قد يتسبب فى غمر المناطق والأراضي الزراعية المجاورة منبها المواطنين بالابتعاد عن الضفاف مشيرا الى ان التواصل مستمر مع اللجنة العليا للطوارئ بولاية سنار والدفاع المدني بالولاية والمركز لدعم المحلية لمجابهة الفيضان.

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