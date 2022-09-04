لا مثيل لـ “الملكي”.. دوري أبطال أوروبا في قبضة ريال مدريد





يمتلك ريال مدريد الإسباني صولات وجولات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الملك المتوج على عرش القارة العجوز بلا منازع، منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى النسخة الأخيرة 2021-2022.

الفريق الملكي يدخل منافسات النسخة الجديدة حاملا للقب، الذي توج به أواخر مايو/ آيار الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي بالفوز 1-0.

ومع اقتراب الموسم الجديد من الانطلاق، نستعرض من خلال هذا التقرير، أرقام وإحصائيات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يعد ريال مدريد هو أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ بواقع 14 مرة آخرها كان الموسم الماضي.

وحسب ما ذكره موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر مشاركة في البطولة (47 نسخة سابقة)، وهو الأكثر خوضا للمباريات أيضا بـ464 مباراة.

ريال مدريد بطل أوروبا وإسبانيا التاريخي هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في البطولة (277 فوزا)، والأكثر تعادلا (79 مباراة) والأكثر خسارة أيضا بـ108 مباريات,

على الصعيد التهديفي، يعتبر ريال مدريد أكثر الفرق تسجيلا في البطولة بـ1021 هدفا، وهو أيضا الأكثر استقبالا للأهداف بـ508

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