يوفنتوس يتبرأ من أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد





علّق المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس ماوريتسيو أريفابيني، على وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الحالي والفريق الإيطالي السابق، بعدما أشارت العديد من التقارير إلى رغبته في الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مؤخراً، بسبب عدم شعوره بالراحة.

وقال المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “نأسف لوضع رونالدو مع مانشستر يونايتد هذا العام، لكنها ليست مشكلتنا”.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، بعد نهاية رحلته مع يوفنتوس.

وفي هذا الشأن قال، أريفابيني: “مشكلة رونالدو مع اليونايتد لا دخل لنا بها، قلنا له وداعاً باحترام متبادل قبل عام، لذا فإن ما يحدث معه ليس لنا دخلاً به”.

وأتم: “الوضع داخل مانشستر يونايتد ليس لطيفاً بالنسبة للاعب، ولكن لم يعد هذا شأننا”.

وكان وكيل رونالدو عرض اللاعب على أكثر من نادٍ، لكنها رفضت التعاقد معه بسبب راتبه الكبير فضلاً عن ابتعاده بعض الشيء عن مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة.

البيان