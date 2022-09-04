محمود أبو رجيلة لـ”العين الرياضية”: أشجع النصر.. وهذه مفاتيح فوز الزمالك على الهلال





أبو الرجولة”، هكذا تلقبه جماهير نادي الزمالك المصري، بعدما قاد فريقها لتحقيق العديد من الإنجازات، سواء كلاعب أو كمدرب.

محمود أبو رجيلة هو واحد من أبرز أساطير الزمالك، كلاعب فاز معه بلقب الدوري المصري 3 مرات، وهو من أكثر الحاصلين على اللقب في تاريخ النادي الأبيض.

بعد اعتزاله، اتجه أبو رجيلة للتدريب بالسعودية، وتحديدا في أندية الشباب والنصر والوحدة، وقاد “العالمي” لتحقيق لقب “الدورة التصنيفية” عام 1975 التي تُعتبر الأولى في تاريخ الدوري السعودي.

وبعد سنوات من العمل في الدوري السعودي، عاد أبو رجيلة إلى الزمالك، ولكن هذه المرة كمدرب، وحقق معه عدة إنجازات، أبرزها الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي عام 1984.

“العين الرياضية” تواصلت مع محمود أبو رجيلة، للحديث عن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين الزمالك المصري والهلال السعودي، المُقرر إقامتها على أكبر ملاعب كأس العالم 2022، وذلك يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

الزمالك والهلال مباراة الأبطال

في البداية، اعتبر أبو رجيلة أن المباراة تجمع بين الأبطال، باعتبار أن الزمالك هو بطل الدوري المصري، والهلال هو بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي.

وقال أسطورة الزمالك: “الفريقان نجحا في التتويج ببطولتي الدوري السعودي والمصري في الموسم الماضي”.

وأضاف: “الزمالك أنهى الموسم الماضي بشكل جيد جدًا، بتحقيقه الدوري المصري ومن قبله الكأس بعد الفوز على الأهلي في النهائي”.

وأردف: “الزمالك واجه الهلال من قبل، وحقق الانتصار، أتمنى أن يُوفق الفريق ويعود من قطر بالبطولة”.

وواصل: “الهلال لديه الكثير من المشجعين الذين يشجعون الزمالك، لقد وجدت هذا الأمر خلال مباراة الفريقين التي أقيمت في السعودية”.

ويشير أبو رجيلة إلى مباراة كأس السوبر المصري السعودي، التي فاز فيها الزمالك على الهلال بنتيجة 2-1، في عام 2018.

وأكمل: “الهلال السعودي يمتلك 8 لاعبين أجانب، واللاعبون على أعلى مستوى”.

وتابع: “الهلال على مدار تاريخه فريق بطولات، أتمنى أن نلعب مباراة جيدة، وأن نذهب إلى مباراة دوري أبطال أفريقيا ونحن مرفوعين الرأس”.

ومن المُنتظر أن يخوض الزمالك مباراة ضد إليكت بطل تشاد بعد مباراة الهلال، وذلك في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ضد الهلال

كيف يفوز الزمالك على الهلال؟

من ناحية أخرى، وضع أبو رجيلة روشتة فنية للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، من أجل تحقيق الفوز على الهلال.

وقال أبو رجيلة: “الزمالك لديه لاعبين كثر، بداية من محمد عواد حارس المرمى، ومدافعي الفريق، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وحال مشاركته من 20 إلى 30 دقيقة يغير مجرى المباراة، وكذلك زيزو مميز للغاية”.

وواصل: “الزمالك لديه مدافعين على أعلى مستوى، وظهير أيسر رائع، ولديه لاعب رائع يلعب كظهير وهو سيد نيمار، بجانب وجود الأستاذ المدرب العالمي فيريرا”.

وأكمل: “في آخر مباراتين بالدوري المصري، قام فيريرا بإراحة اللاعبين الأساسيين، وأشرك لاعبين صغار، سيكون بعضهم له مستقبل كبير في الزمالك”

منصب فيريرا ونصيحة أوباما

في السياق نفسه، طالب أبو رجيلة بمنح المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا منصبا جديدا بعد اعتزاله التدريب، كما وجه رسالة ليوسف أوباما نجم الفريق.

وقال أسطورة الزمالك: “أتمنى أن يبقى فيريرا حتى في حال انتهاء عقده مع النادي، وأن يستمر مع النادي ويكون مسئولا عن الكرة بالزمالك، وأن يكون المدير الرياضي”.

وعن السبب في ذلك، قال: “لقد نجح هذا الموسم في إشراك 7 لاعبين شباب بالفريق الأول، وهو سعيد بفريق الأمل الذي كونه أسامة نبيه”.

وفيما يتعلق بيوسف أوباما، أوضح: “أنا حزين على يوسف أوباما، فهو لاعب كبير، ولكن يحتاج إلى شخص يتحدث معه ويخبره أنه منذ عامين وهو بعيد عن صفوف منتخب مصر، أطالبه بالعمل بقوة من أجل العودة من جديد”.

جوسفالدو فيريرا

تشجيع النصر السعودي

من ناحية أخرى، كشف محمود أبو رجيلة عن تشجيعه لفريق النصر في الدوري السعودي، بعدما عمل مدربا له في حقبة السبعينيات.

وقال أبو رجيلة في هذا الصدد: “أنا أشجع النصر، عملت مع الأمير عبدالرحمن بن سعود داخل النادي، وكذلك مع ماجد عبد الله، يوسف خميس، ناصر الجوهر، علي كميخ، خالد عيد، وذلك لمدة 8 سنوات، وحصلنا على بطولات لا حصر لها”.

وأضاف: “لقد حصلت على بطولة الدوري السعودي مرتين، كما حصلت على كأس ولي العهد، وكأس الملك، كنت مع المدرب العظيم الصربي ليوبيسا بروشتش، الذي عملت معه مساعدا، وبعدها أصبحت مدرب الفريق”.

وأردف: “لدي بصمة في الدوري السعودي، خاصة مع نادي النصر، حيث جلست في السعودية أنا وأولادي منذ عام 1970 حتى عام 1978، وبعدها عدت إلى مصر من بوابة نادي الزمالك، ثم عدت إلى النصر وحقق نجاحات كبيرة هناك، وحصدت مكآفات مالية وسيارات”.

وأكمل: “منذ يومين تواصل معي ماجد عبد الله، الأمير جلوي، وعلي كميخ، وقاموا بتهنئتي على فوز الزمالك ببطولة الدوري المصري، أنا نصراوي وزملكاوي حتى النخاع”.

وعن وضع النصر في الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، قال أبو رجيلة: “النصر منذ فترة لديه تغييرات إدارية، لكن باستمرار هم في المراكز الـ3 الأولى، ولم يحصلوا على أي بطولة”.

واستدرك: “الاتحاد كان قريبا من الحصول على البطولة، ولكنني حزين للغاية على الأهلي، لهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية”.

وتابع: “أما عن فريقي السابق الوحدة السعودي، فقد قمت بتهنئة النادي على صعوده إلى دوري المحترفين السعودي، مستوى الكرة السعودية مميز، كما الحال في الكرة الإماراتية، والكرة العربية بخير”.

الفارق بين الدوري المصري والسعودي

أبو رجيلة تحدث أيضا عن الفارق بين الدوري المصري والسعودي، حيث أكد أن الاستقرار الذي تنعم به الكرة السعودية يمنحها الأفضلية على نظيرتها المصرية.

وأوضح: “هناك استقرار في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أكثر من 15 سنة، والأندية مستقرة، كما أنهم يستطيعون جلب أفضل اللاعبين والمدربين”.

وزاد:”في المملكة العربية السعودية لديهم دوري مستقر، ولاعبين على أعلى مستوى، ويتواجد 8 أجانب في كل فريق”.

وواصل: “كما يتواجد المنتخب السعودي باستمرار في كأس العالم وكأس آسيا، ويُخرج نجوما على أعلى مستوى”.

واستطرد: “حتى منتخبات الناشئين في السعودية، لديها العديد من اللاعبين الرائعين بجانب الإمارات، قطر، البحرين، الأردن، كل المنتخبات العربية مميزة”.

اللاعبون المصريون في الدوري السعودي

وفي النهاية، تحدث أسطورة الزمالك عن اللاعبين المصريين الذين يلعبون في الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، موجها رسالة خاصة إلى طارق حامد، نجم الفريق الأبيض السابق، والذي انتقل إلى اتحاد جدة في الصيف الحالي.

وأوضح أبو رجيلة: “في الكرة السعودية، هم يستعينون دائما باللاعبين المصريين، وأنا شاهد على هذا الأمر”.

طارق حامد لاعب الاتحاد السعودي

وتابع: “مصطفى فتحي متواجد مع التعاون السعودي، وقاموا بضغط كبير عندما كان اللاعب في الزمالك للتعاقد معه، لأنه تألق معهم من قبل في موسم سابق”.

وأردف: “أحمد حجازي كذلك له دور كبير مع الاتحاد، حيث يتواجد للعام الثالث مع الفريق، ويقدم نتائج مميزة معهم، وكان الاتحاد قريبًا من تحقيق بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، وحالة حجازي الفنية كانت مرتفعة، ولكن تعرض للإصابة في فترة من الفترات”.

وختم أبو رجيلة حديثه برسالة إلى طارق حامد، قال فيها: “أتمنى له التوفيق مع الاتحاد، رغم أننا في حالة حزن منه كمشجعين للزمالك، بعد هروبه وذهابه للخارج للعلاج، ثم فجأة طلب الرحيل من الفريق، والزمالك لا يقف على أي لاعب”.

العربيه نت