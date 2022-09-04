تفاصيل تُكشف لأول مرة.. بنزيما ومبابي وراء انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي





كشف والد آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، تفاصيل جديدة لأول مرة حول سبب انتقال نجله إلى صفوف السيتيسينز بعد نهاية الموسم الماضي، ورفضه العديد من العروض على رأسها عرض من نادي ريال مدريد الإسباني.

وفي فيلم وثائقي خاص بهالاند، أجاب اللاعب على تساؤل بخصوص عما إذا كانت هناك احتمالية لانتقاله إلى الريال قبل الانضمام إلى السيتي، حيث رد بعد ثوان من الصمت والابتسامة قائلاً: “كيف يمكنك أن تقول لا لنادٍ أسطوري مثل ريال مدريد؟ سؤال جيد، لا يُمكنك فعل ذلك”.

وأشار والد هالاند في الفيلم الوثائقي إلى أن اللاعب فكر في معيار احتياج الفريق الذي سينضم له ومدى حاجته للاعب رقم 9 (مهاجم الصندوق)، مؤكداً أن مانشستر سيتي كان خياراً مثالياً.

وأكد والد هالاند أن عدم انتقال نجله إلى ريال مدريد، يعود إلى تواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الميرنغي، مشيراً إلى أنه كانت هناك احتمالية أيضاً لانضمام مواطنه كيليان مبابي إلى صفوف الريال.

وأظهر هالاند تألقاً ملفتاً مع مانشستر سيتي خلال هذا الموسم، حيث سجل اللاعب النرويجي 10 أهداف وصنع هدفاً، بمجموع مساهمات 11 هدفاً خلال 6 مباريات فقط ببطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن.

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