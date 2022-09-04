“4 ستات شداد”.. فيلم جديد يجمع ليلى علوي وإلهام شاهين بعد غياب طويل





عاد صناع فيلم “4 ستات شداد” إلى التحضير له مرة أخرى بعدما كان العمل في الفيلم قد توقف خلال الشهور الماضية، وذلك بعد الإعلان عن الفيلم الذي يجمع بين ليلى علوي وإلهام شاهين بعد غياب 27 عامًا من العمل معًا.

وتوقف الفيلم فجأة منذ أشهر خلال فترة التحضير له، وذلك بعدما اعترضت ليلى علوي على حجم دورها في العمل وقالت إن الدور صغير ولا يناسبها، لذلك قررت الانسحاب من العمل فتوقف العمل على المشروع.

ولكن صناع العمل عادوا مرة أخرى للتحضير له خلال الأيام الماضية إستعدادًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعدما تم حل الأزمة وحدث بعض التعديل في السيناريو لتعود ليلى علوي إلى العمل بجانب إلهام شاهين.

وكان آخر عمل جمع بين ليلى علوي وإلهام شاهين هو فيلم “يا دنيا يا غرامي” والذي تم عرضه عام 1996، وشارك في بطولته مع ليلى علوي وإلهام شاهين كلًا من هشام سليم، حسين الإمام، هالة صدقي، ماجدة الخطيب، أحمد سلامة، مجدي فكري، حسن العدل وعدد من الفنانين، من تأليف محمد حلمي هلال وإخراج مجدي أحمد علي.

بوابة فيتو