“يويفا” يطارد برشلونة و19 نادياً بعقوبات مالية مرتقبة





شدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضغطه المالي على الأندية بعقوبات طاولت 8 فرق في قراره الأول، بعدما فتحت الهيئة التي يقودها الصربي ألكسندر تشيفرين ملفات 19 ناديا آخر كان قد منحها موافقته على طريقة تسيير أمورها المالية، قبل أن يعود ويطالب بمعلومات إضافية.

وأفادت صحيفة “أس” الإسبانية، بأن الهيئة الأوروبية طالبت مجموعة من الأندية بمعلومات تكميلية وتقارير مالية إضافية مرفقة بوثائق رسمية، وجاء الطلب ليمس 19 فريقا التزمت بالتدابير الاستعجالية التي فرضها “يويفا”، خلال فترة تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من سنتين.

وجاء نادي برشلونة على رأس الأندية الكبيرة التي تواجه العقوبة في حال كانت التقارير التكميلية مخالفة للوائح “يويفا”، كذلك نادي مانشستر سيتي، وبوروسيا دورتموند، وتشلسي، ونابولي، ولاتسيو، وأولمبيك ليون ووست هام يونايتد الإنكليزي.

وضمت القائمة نادي إشبيلية الإسباني ومعه نظيره ريال بيتيس، وبازل السويسري، ويونيون برلين الألماني، وفنربشخه التركي، وفينورد الهولندي، وليستر سيتي الإنكليزي، وصولا إلى رينجرز الاسكتلندي، وطرابزون سبور التركي وفولفسبورغ الألماني.

وأعلن “يويفا” قبل أيام عقوبات في حق عدد من الأندية الأوروبية بعد مخالفتها لوائح اللعب المالي النظيف، وهي ميلان، وروما، ويوفنتوس، وإنتر من الدوري الإيطالي، كذلك موناكو، ومارسيليا وباريس سان جيرمان من الدوري الفرنسي، وصولا إلى بيشكتاش التركي.

وتسعى الهيئة الأوروبية لضمان الاستقرار المالي للأندية بمنع تجاوزات مالية، كما تفرض تحقيق الموازنة بين حجم المداخيل والمصاريف، وإن لم تظهر النتائج فوريا، فإنها ستمنع من إفلاس أندية على المدى الطويل

العربيه نت