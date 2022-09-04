ياسمين صبري تكشف حقيقة صورتها مع الفتاة الصغيرة: ليس لدي أبناء





كشفت الفنانة ياسمين صبري حقيقة الصور المتداولة لها بصحبة فتاة صغيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، والتي زعمت بعض الصفحات أنها ابنة ياسمين والتي تخفيها عن الأضواء.

ياسمين صبري

وقالت ياسمين صبري في بيان صحفي لها: إن الفتاة الصغيرة التي تظهر معها في الصورة المُتداولة، كانت من كواليس مسلسل فرصة تانية، حيث إن الطفلة كانت تُجسد ابنة الفنانة هبة مجدي.

وتابعت: أنا ليس لي أي أبناء إطلاقًا، وبالتأكيد إذا كان لي أبناء سأعلن ذلك حتى يعلم الجميع، فليس لدي ما أخفيه.

مسلسل فرصة تانية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة تانية”، والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2020.

وشارك في البطولة وقتها كل من أحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ونهال عنبر، وإدوارد، وأيتن عامر، وأشرف زكي، ومحمد أبو داوود، وهبة مجدي، ودياب، وهو من إخراج مرقس عادل.