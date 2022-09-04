مفاجأة.. مبابي منع هالاند من الانتقال إلى ريال مدريد





الإنجليزي، مفاجأة بخصوص إمكانية انتقال نجله إلى ريال مدريد في وقت سابق.

وانتقل إيرلينج هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقبل انتقاله إلى السيتي ظهر هالاند (22 عاما) في دوائر اهتمامات عدة أندية أوروبية كبيرة، من بينها ريال مدريد الإسباني.

وكشف والد هالاند أن كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي لعب دورا في اختيار النجم النرويجي الشاب للسيتي على حساب ريال مدريد.

وفي مقابلة خلال الفيلم الوثائقي الجديد للاعب بعنوان “هالاند: الاختيار”، سأل أحد الصحفيين آلف إنجي هالاند والد نجم السيتي: “كيف يمكنك أن تقول لا لناد مثل ريال مدريد؟”.

وأجاب هالاند الأب قائلا: “سؤال جيد”، وبعد لحظات من الصمت أكمل: “لا يمكنك حقًا”.

وأضاف: “لقد وضعنا بعض المعايير في الاعتبار، مَن يحتاج إلى لاعب رقم 9؟ كان لدى مانشستر سيتي حظوظ بنسبة 10 من 10”.

وأتم قائلا: “كان ريال مدريد 5 من 10 أو 6 من 10، في ظل وجود كريم بنزيما، وكنا نفكر أيضا، هل سيتعاقدون مع كيليان مبابي؟”.

وكان كيليان مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانضمام لقلعة “سانتياجو برنابيو” مجانا عقب نهاية الموسم المنصرم، لكنه فضل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

العربيه نت