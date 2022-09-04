شاهد بالفيديو: “مثل طريف” من ضيف في قناة تلفزيونية يثير موجة من الضحك والدعاية وسط رواد مواقع التواصل





آثار ضيف تمت استضافته عبر شاشة قناة الخرطوم الفضائية موجة من الضحك وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب المثل الذي ذكره بحضورالمذيعة وأمام الجمهور الذي كان يشاهد الحلقة.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كان الضيف فنانا سودانيا وعندما أراد إيصال معلومة إن جميع الفنانين في المناطق التي تربطهم سويا يمكنهم التغني بذات الإيقاع ووضح حديثه بالمثل الذي يطلقه العرب “كلنا سروال في جعبة”.

وبحسب متابعات فقد ضجت منصات التواصل بالمثل الذي قاله الفنان وأثار موجة من الضحك اوساط عدد من مشاهدي الفيديو الذين انتقدوا ذكره مثل هذا المثل في قناة تلفزيونية وأمام الجمهور دون حياء .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)