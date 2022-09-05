شاهد بالفيديو.. طائرة سودانير لحظات ماقبل الإقلاع





تبدأ مجلة “طيران بلدنا ” الإلكترونية، إعتباراً من اليوم الأحد الرابع من أغسطس نشر مقاطع مصورة حصيلة زيارتها الأولى لمطار الخرطوم التي وقفت خلالها على الحركة الجوية، وذلك لتلمُس الإيجابيات والسلبيات من أجل دعم قطاع الطيران في البلاد.

وانتجت المجلة ٢٥ مقطعاً مصوراً سيتم نشرها تباعاً، واخترنا اليوم أن نبدأ بالخطوط الجوية السودانية لما لها من مكانة في قلوب السودانيين ولأن دعمها من أولويات “طيران بلدنا” وهي تتأهب لاسترداد مكانتها العالمية.

وتتقدم المجلة بالشكر لإدارة مطار الخرطوم على رأسها المدير العام المُهندس “سعد أحمد” الذي فتح للمجلة الأبواب دون قيود على حُرية الإعلام، والشكر أيضا لإدارة أمن الطيران ولإدارة الاستخبارات العسكرية ، جهاز المخابرات، الجوازات، الجمارك، شركات الطيران الوطنية، شركات المناولة الأرضية، ولمركز عركي للإنتاج الإعلامي، وشكر خاص لأكاديمية كمبراون وشركة تاركو للطيران على التشجيع والرعاية.

وتبدأ المجلة تصوير الجزء الثاني في الفترة المُقبلة، ولأن هذه هي التجربة الأولى _لطيران بلدنا _ نتمنى من القارئ الكريم ان يجد لنا العذر أن لم تخرُج بالشكل الذي يتمناه، ومعاً لدعم قطاع الطيران في السودان تشجيعاً ونقداً هادفاَ.

إدارة التحرير

الخرطوم:طيران بلدنا