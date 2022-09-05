الأمطار المتوقعة في السودان خلال الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر 2022
ادناه لكميات الأمطار المتوقعة في الفترة من ٥ إلى ١٤ سبتمبر 2022 بالمليمتر حسب المفتاح المرفق.
تشير التوقعات إلى الآتي:
(١) إحتمال هطول أمطار بكميات متفاوتة في معظم أنحاء السودان خلال الفترة أعلاه.
(٢) تشير مخرجات النماذج العددية الى إحتمال هطول أمطار خفيفه الى متوسطة في ولايات: البحر الأحمر ، نهر النيل ، الشمالية.
(٣) يتوقع هطول أمطار متوسطة الى غزيرة قد تحدث عالي في اجزاء واسعة من ولايات: القضارف ، كسلا ، الخرطوم ، الجزيرة ، النيل الأبيض، سنار ، النيل الازرق ، كردفان الكبرى و دارفور الكبرى
(٤) الأمطار المتوقعة اعلاه قد تكون مصحوبة بنشاط الرياح و العواصف الرعدية.
(٥) #تنويه: ننوه إلى إحتمالية هطول أمطار غزيرة جدا قد تتسبب في حدوث جريان عالي في الأودية و الخيران في أجزاء كبيرة من ولايات: النيل الأزرق ، جنوب كردفان، غرب كردفان، شرق دارفور، وسط دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور .
#نرجو توخي الحيطة و الحذر خاصة في المناطق المنخفضة و مجاري السيول و متابعة تقاريرنا اليومية للمزيد من التفاصيل.
أمطار خير و بركه
#الهيئة_العامة_للأرصاد_الجوية