شاب يذهب إلى أحد المستشفيات في المدينة إثر معاناته من ألم شديد بجوفه.. وبعد فحصه كانت المفاجأة!





واجه شاب في الـ22 من عمره، الموت بعدما كاد أن يؤدي بحياته خطأ طبي، لطبيب أسنان في إحدى العيادات الخاصة بالمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، التي ذكرتها “عكاظ”، أن الشاب ويُدعى “معتز” ابتلع أثناء خضوعه للعلاج في إحدى العيادات الخاصة، أداة سحب العصب ، والتي سقطت في حلقه، واستقرت في قصبته الهوائية.

وأوضح والد الشاب المتضرر عبدالحميد بخاري، تفاصيل معاناة نجله، مشيرًا إلى أن الطبيب حينها لم يتدخل لإسعافه أو إحالته إلى مستشفى، ولم يهتم بالحالة، بل قابل الواقعة ببرود، مدعياً أن الأداة ستخرج عند التقيؤ.

ولفت “بخاري” إلى أن ابنه غادر العيادة ونقله شقيقه إلى مستشفى أحد وهو يعاني من ألم شديد في جوفه، وبعد إجراء الأشعة تبيّن وجود الأداة داخل القصبة وتم تنويمه وتخديره وإخضاعه لمنظار واستخراجها.

وأشار والد “معتز” إلى استدعائه بعد 3 أيام من الواقعة من مجمع العيادات وطالبوا بإجراء تسوية معه، إلا أنه رفض كل محاولات التسوية محتفظاً بحق نجله بمحاسبة الطبيب والمجمع على الإهمال الذي تعرّض له.

على صعيد متصل، قال المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق أنه تم اتخاذ الإجراءات بشأن شكوى المواطن المتضرر وتسجيل إفادته وتأجيل سفر المعنيين بالشكوى لحين انتهاء التحقيقات لإحالتها للهيئة الصحية الشرعية.

صحيفة المرصد