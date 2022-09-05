بسبب الغرق والسيول زيادات كبيرة في أسعار الخضروات الورقية





أوضحت جولة ميدانية في سوق الخضروات عن حدوث ارتفاع في أسعار الخضروات بالأسواق وتراجع الوارد من الخضروات خاصة الورقية من مناطق الإنتاج للأسواق بسبب السيول والفيضانات وصعوبة الترحيل من الولايات لانقطاع الطرق.

وأكد التاجر سيف الدين مطر، تراجع أسعار صفيحة الطماطم إلى (8) آلاف والكيلو بواقع (500) جنيه،

وكيلو البطاطس (700) جنيه، والبامية (1000) جنيه، وكيلو الليمون (1000) جنيه، والشطة الخضراء الجوال (20) ألف جنيه، والملوخية الربطة الكبيرة (4000) ألف جنيه، والصغيرة (500) جنيه،

والقرع الكبيرة (10) آلاف جنيه، والقطعة بـ(500) جنيه، وكيلو البامبي (600) جنيه، والرجلة الكبيرة (7) آلاف جنيه، والصغيرة (500) جنيه، وجوال العجور (25) ألف جنيه، والقطعة بـ(300) جنيه، وربطة الجرجير الكبيرة (1000) جنيه، والصغيرة (200) جنيه، وكيلو الأسود (500) جنيه.

ولفت سيف إلى تراجع حركة البيع والشراء جراء هطول الأمطار وصعوبة الحركة للزبائن مما أثر على مبيعاتهم خلال اليومين الماضيين.

صحيفة الصيحة