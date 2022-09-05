اقتصاد وأعمال

بسبب الغرق والسيول زيادات كبيرة في أسعار الخضروات الورقية

2022/09/05
259

أوضحت جولة ميدانية في سوق الخضروات عن حدوث ارتفاع في أسعار الخضروات بالأسواق وتراجع الوارد من الخضروات خاصة الورقية من مناطق الإنتاج للأسواق بسبب السيول والفيضانات وصعوبة الترحيل من الولايات لانقطاع الطرق.

وأكد التاجر سيف الدين مطر، تراجع أسعار صفيحة الطماطم إلى (8) آلاف والكيلو بواقع (500) جنيه،

وكيلو البطاطس (700) جنيه، والبامية (1000) جنيه، وكيلو الليمون (1000) جنيه، والشطة الخضراء الجوال (20) ألف جنيه، والملوخية الربطة الكبيرة (4000) ألف جنيه، والصغيرة (500) جنيه،

والقرع الكبيرة (10) آلاف جنيه، والقطعة بـ(500) جنيه، وكيلو البامبي (600) جنيه، والرجلة الكبيرة (7) آلاف جنيه، والصغيرة (500) جنيه، وجوال العجور (25) ألف جنيه، والقطعة بـ(300) جنيه، وربطة الجرجير الكبيرة (1000) جنيه، والصغيرة (200) جنيه، وكيلو الأسود (500) جنيه.

ولفت سيف إلى تراجع حركة البيع والشراء جراء هطول الأمطار وصعوبة الحركة للزبائن مما أثر على مبيعاتهم خلال اليومين الماضيين.

صحيفة الصيحة

2022/09/05