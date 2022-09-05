موقف غريب.. «سبعيني متوفى» يكافح لإثبات وجوده على قيد الحياة!





في موقف غريب، يكافح رجل سبعيني، لإثبات وجوده على قيد الحياة بالفعل، حيث أنه يعتبر متوفى وفقاً للسجلات الحكومية في الهند.

ويسعى الرجل جاهداً لتأكيد وجوده للمسؤولين في منطقة شاه جهانبور الهندية، بعد حرمانه من معاش الشيخوخة وسحب أمواله من البنك.

وبحسب تلفزيون “إن دي”، قال أوم براكاش أمام أحد كبار المسؤولين: “بما أنني ميت في السجلات الحكومية، لم أستطع حتى سحب الأموال من البنك، لقد تأثر محصول قصب السكر الخاص بي لأنني لم أتمكن من ريه بسبب نقص المال، ولا أحد يساعدني”.

ولفت إلى أنه قبل نحو عام علم بوفاته في السجلات، عندما ذهب لسحب معاش التقاعد المخصص لكبار السن، قيل له إنه توفي.

وقال أحد الضباط إنه تلقى إشعارا بالأمر، وسيرسل فريقا إلى قرية أوم براكاش للتحقيق في الأمر، مضيفا: “إذا أعلن عن وفاته في السجلات، فسيتم تصحيحها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذنبين”.

صحيفة البيان