شارع أمريكي يضع أولوية المرور للثعابين السامة ويحظر السيارات





أغلقت سلطات الحياة البرية في ولاية إلينوي الأميركية، شارعاً رئيسياً يمتد لأكثر من 3 كيلومترات، في خطوة تهدف لحماية الثعابين من الانقراض.

وقررت سلطات الحياة البرية في ولاية إلينوي، إغلاق مسافة 3.2 كم من شارع رئيسي، ومنعت دخول المركبات إليه، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، كي تسمح للثعابين بالقيام بهجرتها السنوية بأمان.

وقالت خدمة الغابات الأميركية إن طريق الغابات رقم 345، المعروف أيضا باسم “طريق الأفعى”، في غابة شاوني الوطنية، مغلق أمام المركبات بدءا من الأول من سبتمبر وسيظل مغلقاً حتى 30 أكتوبر.

هجرة الثعابين

وتهاجر الثعابين من مستنقعات “لا رو” إلى منحدرات الحجر الجيري القريبة، وفقاً لإدارة الموارد الطبيعية في إلينوي.

وتعتبر بعض الثعابين والبرمائيات مهددة بالانقراض في الولاية، ويساعدها إغلاق الطريق على العبور بأمان.

وبينما لا يُسمح للسيارات بالسير على الطريق، فإنها ستظل مفتوحة للأشخاص الذين يتنقلون سيرا على الأقدام، وفقا لموقع “فوكس نيوز”.

طريق الأفعى

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن “طريق الأفعى” هو موطن لـ 23 نوعاً من الثعابين، بعضها سام بما في ذلك الأفعى الجرسية الأفعى النحاسية، وواحد من الأماكن الأهم للأفاعي في أميركا الشمالية.

صحيفة المواطن