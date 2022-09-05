“أين أنت بعد العقد التاريخي؟”.. محمد صلاح في مرمى الانتقادات الإنجليزية





كثرت الانتقادات التي يتعرض لها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استمرار صيامه التهديفي.

وبدأ الليفر مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتائج محبطة لجماهيره، وأداء باهت للغاية، حيث جمع 9 نقاط فقط في أول 6 جولات، ليتراجع الفريق للمركز السابع.

ولم يكن صلاح أفضل حالا، حيث سجل 3 أهداف في أول 7 مباريات للفريق هذا الموسم بكل المسابقات.

هذه الحصيلة الباهتة، دفعت جرايم سونيس أسطورة ليفربول ومحلل شبكة “سكاي سبورتس” للتعبير عن غضبه من الدولي المصري، قائلا: “راقبت صلاح في مباراة مانشستر يونايتد، لقد مر منه ليساندرو مارتينيز في أول 5 دقائق، وبقية المباراة كان صلاح يتمركز في نفس المكان الذي يوجد فيه مارتينيز”.

وأضاف: “لم أر محمد صلاح هذا الموسم، أتمنى ألا يكون يؤدي بأعصاب هادئة بعدما وقع العقد الضخم والتاريخي الذي أراده”.

ووجه سونيس تحذيرا لقائد منتخب مصر: “إذا تراجع مستوى النجم بنسبة 0.5 أو1%، وهو يتنافس في أعلى مستوى، فلن نرى النسخة الحقيقية”.

وأتم المحلل التلفزيوني رسائله الحادة: “أتمنى ألا يكون محمد صلاح مثل نصف كرسي بذراعين فقط، لأنه وقع عقدا كبيرا، أتحدث بعاطفة مشجع ليفربول، وأتمنى أن تستفزه رسائلي، ويثبت أنني مخطئ، أنا لم أشاهده بعد العقد”.

يذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مطلع الموسم الجاري، ليربط نفسه بقميص النادي الإنجليزي حتى صيف 2025 بعقد قيل إنه الاعلى راتبا بين نجوم الفريق بواقع 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

العربيه نت