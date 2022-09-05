هل يتحمل غوارديولا تعثر مانشستر سيتي؟ 3 عوامل توضح الحقائق





فشل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا بتحقيق الفوز على مُضيفه أستون فيلا، الذي فرض التعادل بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت، السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكاد مانشستر سيتي أن يفقد النقاط الثلاثة ويتعرض للهزيمة الأولى في الموسم الحالي بالدوري الإنكليزي، بعدما رفض الحكم احتساب هدف النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، قبل نهاية المواجهة، ما جعل بيب غوارديولا يظفر بنقطة وحيدة.

لكن طريقة لعب مانشستر سيتي خلال المواجهة أمام أستون فيلا أظهرت أن المدرب الإسباني نجا من الهزيمة نتيجة 3 عوامل جعلت بطل “البريميرليغ” يعاني كثيراً، ولم تظهر قوته الهجومية إلا عبر نجمه إرلينغ هالاند، الذي أحرز الهدف الوحيد.

معاناة هالاند

تمكن النجم النرويجي إرلينغ هالاند من مواصلة هز شباك منافسيه في الدوري الإنكليزي، لكنه لم يستطع تعزيز النتيجة لصالح مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، بعدما فرضت كتيبة المدرب ستيفن جيرارد رقابة دفاعية لصيقة على المهاجم الشاب.

وظهر غياب هالاند عن خطورته المعتادة، ولم يتدخل بيب غوارديولا لإصلاح الخلل في تشكيلته حتى يتيح لمهاجمه النرويجي التحرك بحرية وتهديد مرمى المنافس وتسجيل المزيد من الأهداف وتحقيق الانتصار.

انطلاقة كارثية لكلوب مع ليفربول.. فارق مُرعب مع آخر 4 مواسم

رياض محرز

تأخر دخول النجم الجزائري رياض محرز إلى المواجهة، ولم يدخل بيب غوارديولا إلى المباراة في الدقيقة الـ(72)، ما جعل قائد “محاربي الصحراء” يعمل على إيجاد نفسه في مباراة صعبة للغاية نتيجة الرقابة الدفاعية المفروضة عليه.

وخلال الدقائق التي لعبها رياض محرز، قدم أفضل ما لديه، لكن تأخر دخوله إلى المواجهة صعّب المهمة على مانشستر سيتي، ما يعني أن بيب غوارديولا يتحمل التعثر الذي فرض على بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

معاناة الدفاع

أظهر نجوم نادي أستون فيلا العيوب الدفاعية للاعبي مانشستر سيتي، بعدما تمكنوا من تسجيل هدف التعادل، وكادوا أن يخطفوا الانتصار عبر فيليب كوتينيو، ما يجعل بيب غوارديولا مطالباً في المواجهات المقبلة بضرورة إصلاح الخلل الموجود في الخط الخلفي.

العربيه نت