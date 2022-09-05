أديل: حاربت اكتئاب ما بعد الانفصال عن طريق البكاء والغناء أثناء الاستحمام





كشفت المطربة البريطانية أديل عن طريقتها في تخطي فترة اكتئاب ما بعد الانفصال عن زوجها رجل الأعمال الخيري سيمون كونيكي، ووالد ابنها الوحيد أنجيلو البالغ من العمر تسع سنوات، حيث تزوجته أديل في عام 2018 وانفصلا في نفس العام.

وقالت أديل في تصريحات صحفية، أنها حاربت اكتئاب ما بعد الانفصال عن طريق البكاء والغناء أثناء الاستحمام، وهو ما ساعدها كثيرا علي تخطي تلك الفترة الصعبة في حياتها.

في سياق متصل حصلت النجمة العالمية أديل على أول جائزة إيمى لها خلال حفل توزيع جوائز الإيمي للفنون الإبداعية، الذى أقيم فى لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي.

وحصدت أديل علي جائزة الإيمي على عرضها التلفزيوني “One Night Only”، الذي سجل مسبقًا للعرض التلفزيوني فى نهاية العام الماضى، بمشاركة الإعلامية الأشهر في العالم أوبرا وينفرى، وقدمت خلاله “أديل” أغانى من ألبومها الجديد لأول مرة، كما تحدثت عن رحلة صناعة الألبوم وكواليسه، وعلاقته بمرحلة طلاقها وغيرها من الأمور.

في سياق متصل تألقت المطربة البريطانية أديل في جلسة تصوير لصالح مجلة ELLE، كما تصدرت أديل غلاف العدد الأخير للمجلة.

مجلة ELLE

وأجرت مجلة ELLE، حوارا مع المطربة البريطانية أديل كشفت فيه عن رغبتها في الزواج من حبيبها ريتش بول قائلة: لم أكن في حالة حب مثل هذا من قبل.. أنا مهووسة به سأتزوج بالتأكيد.. وبالتأكيد سأنجب المزيد من الأطفال معه،، فحلمي أن أكون ربة منزل”.

وكانت أديل البالغة من العمر 34 عامًا، أعلنت عن مواعدتها لوكيل الأعمال الرياضي ريتش بول 40 عامًا في صيف عام 2021، وبعد مرور ما يقرب من ٣ سنوات عن انفصالها عن رجل الأعمال الخيري سيمون كونيكي، والد ابنها الوحيد أنجيلو البالغ من العمر تسع سنوات، حيث تزوجته أديل في عام 2018 وانفصلا في نفس العام.

وأكدت أديل عند سؤالها عن الخاتم الضخم الذي ترتديه، وهل هو خاتم خطوبة أم لا، قالت:” أنا لست مخطوبة…أنا فقط أحب المجوهرات الراقية”.

وكشفت النجمة أديل عن شعورها بالحرج بسبب إلغاء مواعيد حفلاتها في ولاية لاس فيجاس في اللحظة الأخيرة، واصفة ما حدث بأنه “أسوأ لحظة في حياتي المهنية”.

وكانت أديل ألغت عدد من حفلاتها المباعة بالكامل في ولاية لاس فيجاس، بسبب شعورها بالتعب في أحبالها الصوتية، وهو ما جعل الأطباء يمنعونها من الغناء، لتصدر حينها مقطع فيديو ظهرت فيه أديل وهي تبكي وتعتدز لجمهورها بسبب إلغائها للحفلات.

كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات تجري حاليا مع المطربة البريطانية الشهيرة أديل لدخول عالم التمثيل، والحصول علي أول بطولة لها عبر بوابة السينما.

وذكر التقرير أنه في حال موافقة المطربة أديل علي خوض تجربة التمثيل، فستلعب دور بطولة فيلم تدور أحداثه في فترة ستينات القرن الماضي.

فيما نشرت المغنية البريطانية أديل فيديو طريف عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث صورت المغنية الشهير عدد من معجبيها وهم يسيرون في الشارع ويغنون أغنيتها الشهيرة ‘Someone Like You’ بدون معرفتهم أنها تشاهدهم من السيارة.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة على موقع التواصل الاجتماعي، مبدين إعجابهم بأديل وحبها لجمهورها.

في سياق متصل كشفت المغنية البريطانية أديل أن بعض معجبيها شعروا بالخيانة بسبب خسارتها لوزنها الزائد ومظهرها الجديد، موضحة أنها وقعت في حب اللياقة البدنية لأنها تساعد صحتها العقلية.

واعترفت أديل خلال لقاءها على إذاعة BBC Radio 4 بأنها كانت مستاءة بعد سماع شعور بعض المعجبين، قائلة: “لكنني شعرت بالفزع لبعض الأشخاص الذين شعروا أن تعليقات الآخرين تعني أنهم لم يكونوا بمظهر جيد أو أنهم لم يكونوا جميلين”.

وأضافت أديل: “أفهم لماذا انبهرت الصحافة به… لم أشارك رحلتي مثل أي شخص آخر.. سيكون لدى معظم الأشخاص الآخرين قرص DVD أو مقطع فيديو يوضح كيف فعل ذلك.. لقد فعلت ذلك في هدوء ولنفسي وذاتي.

وأوضحت أديل خلال لقاءها الإذاعي قائلة:”لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بفقدان الوزن، فقد كان الأمر دائمًا يتعلق بأن أصبح قويًا وأمنح نفسي الكثير من الوقت كل يوم بدون هاتفي… لقد أصبحت مدمنًا عليها تمامًا.. أنا أمارس الرياضة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم”.

ببريطانيا، ورصدت عدسات الكاميرات زوجها المغنية السابق “سايمون” وحبيبها الحالي “بول” يجلسان بجانب بعضهما في حفلتها ويبدو عليهم التفاهم والصداقة.

وتعتبر حفلات هايد بارك أول حفلات تحييها أديل بعد عام كامل من التوقف وقبله ٥ سنوات من عدم إحياء أي حفلات غنائية بسبب مرضها الذي أثر فترى في أحبالها الصوتية.

وتألقت أديل خلال الحفل الأول بفستان أسود أنيق توسطه حزام ذهبي تناسق مع مجوهراتها الذهبية التي زادتها أناقة ورقي.

وشهد الحفل عدد من اللحظات التي لا تنسي سواء على المستوى الفني أو الإنساني الذي ظهر واضحًا في شخصية المغنية البريطانية أديل التي أوقفت حفلتها لمساعدة عدد من الجمهور.

توقف حفلتها

في موقف إنساني يحسب للمغنية البريطانية أديل، فوجئ الجمهور بالمغنية وهي تطلب من فرقتها الموسيقية التوقف عن العزف لتتحدث عبر الميكروفون طالبه المساعدة من رجال الأمن في الحفل، التي وجهتهم عبر صوتها لمكان تواجد عدد من الجماهير طلبوا المساعدة.

بكاء أديل

ولم تتمالك المغنية البريطانية أديل نفسها عندما وجدت ٦٥ ألف شخص وهم عدد حضور حفلاتها في هايد بارك بلندن يغنون معها أغنيتها الشهير someone like you، لتبكي أديل من التأثر وحب الجمهور لها ولفنها.

عروض فيجاس

وكشفت المغنية البريطانية أديل عن مفاجأة خلال إحياءها حفل هايد بارك، وقالت أديل إن مواعيد حفلاتها الجديدة المؤجلة في ولاية لاس فيجاس الأمريكية سيتم إعلانها قريبًا.

نايل هوران

وتداول عدد من محبي الفنانة أديل مقطع فيديو يظهر حضور المغني نايل هوران عضو فريق One Direction السابق للحفل، وظهر نايل هوران في مقطع الفيديو وهو يرقص ويغني على صوت المغنية البريطانية أديل.

Easy On Me

وعقب غياب طويل استمر لمدة 6 سنوات.. عادت من جديد المغنية البريطانية أديل إلي تصدر التريند العالمي بإجمالي أكثر من 583 ألف تدوينات عبر «تويتر» وذلك عقب طرحها أغنية جديدة تحمل اسم Easy On Me عبر حسابها الرسمي عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» التي تخطت عليه عدد المشاهدات الـ 240 مليون في أقل من أسبوعين على طرح الأغنية.

ألبوم أديل الجديد

كما روجت أديل لألبومها الجديد الذي يحمل رقم “30” بطريقة مبتكرة للغاية، فلم تكتف بكتابة بوست عبر حساباتها على مختلف منصات السوشيال ميديا المختلفة ولكنها روجت لألبومها الجديد في 30 مدينة حول العالم.

أديل

وكانت أديل منذ دخولها الوسط الفني تتبع نمطًا معينًا في الترويج لألبوماتها، وأطلقت أرقامًا على ألبوماتها الثلاثة السابقة وهي 19 و21 و25 ولمحت في لقاء لها عام 2019 إلى أن ألبومها الرابع سيحمل رقم 30.

وبالرغم من أن أديل لم تصدر أي تصريحات جديدة حول رقم ألبومها، لكن لوحظ

انتشار الرقم 30 في 30 مدينة حول العالم، إذ تمت إضاءته على العديد من المباني التاريخية والشهيرة الأمر الذي جعل الجمهور يربط بين رقم 30 المجهول الهدف الذي انتشر فجأة في العديد من دول العالم وبين اقتراب موعد إطلاق ألبوم أديل الجديد الذي سيحمل في الغالب رقم 30.

ألبوم 30

وتمت إضاءة الرقم 30 على برج إيفل في باريس ومبنى الكولوسيوم في روما وبوابة براندينبيرج في برلين ومتحف نيمو في أمستردام وعلى مبنى إمباير ستايت في نيويورك وعلى المبنى الخاص بإذاعة BBC.

كما ظهر الرقم 30 الذي لا يزال مجهول الهوية في الإمارات العربية المتحدة وعدد من البلدان الأخرى، مثل روسيا، البرازيل، المكسيك، بولندا، وأيرلند بالإضافة إلى كندا وماليزيا وكوريا الجنوبية.

بوابة فيتو