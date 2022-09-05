بعد استدعاء فيتوريا.. ماذا قدم المحترفون لمنتخب مصر؟





البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري والذي يتخلله وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من الشهر الجاري، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن “كوكا”، سام مرسي.

وشهدت القائمة عودة سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، لمنتخب مصر مرة أخرى بعد غياب دام 4 سنوات، بالإضافة إلى عودة طارق حامد بعد غياب حوالي عام بعد استبعاده نهائيا في فترة كارلوس كيروش ثم إصابته وعدم مشاركته مع الزمالك في فترة إيهاب جلال.

وجاءت مباريات محمد صلاح مع منتخب مصر كالتالي:

-شارك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزى مع منتخب مصر لأول مرة في 3 سبتمبر 2011.

-من 3 سبتمبر حتى اليوم شارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني الأول في 83 مباراة سجل خلالها 45 هدفا وصنع 25 أسيست بواقع 22 مباراة في تصفيات أمم أفريقيا سجل خلالها 16 هدفا وصنع 6

-17 مباراة في كأس أمم أفريقيا سجل 6 وصنع 3

-20 مباراة في تصفيات كأس العالم سجل 11 هدفا وصنع 9

– مبارتان في كأس العالم سجل خلالها هدفين في مرمى روسيا والسعودية

-22 مباراة ودية سجل 10 وصنع 7

سام مرسي مع منتخب مصر

انضم سام مرسي إلى منتخب مصر لأول مرة في 30 أغسطس عام 2016، شارك مع الفراعنة في 7 مباريات بواقع 353 دقيقة لم يسجل أو يصنع فيها، بواقع 4 مباريات ودية، مباراة في كأس أمم أفريقيا، مباراة في تصفيات كأس العالم، مباراة في كأس العالم.

أحمد حجازي مع منتخب مصر

وانضم أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة للمنتخب الوطني أول مرة في 3 سبتمبر عام 2011، شارك مع الفراعنة في 73 مباراة، بواقع 6.343 دقيقة سجل فيها هدفين وصنع هدفين، بواقع 22 مباراة ودية، 17 مباراة في تصفيات أمم أفريقيا، 15 مباراة في كأس أمم افريقيا، 16 مباراة في تصفيات كأس العالم، 3 مباريات في كأس العالم.

طارق حامد مع منتخب مصر

وانضم طارق حامد لمنتخب مصر لأول مرة في 7 مارس 2013، وخاض مع الفراعنة 49 مباراة بواقع 3390 دقيقة لم يسجل أو يصنع أي أهداف، حيث خاض مع المنتخب 15 مباراة ودية، و12 مباراة في تصفيات أمم أفريقيا، و10 مباريات في كأس أفريقيا، و9 مباريات في تصفيات كأس العالم و3 مباريات في كأس العالم.

أحمد حسن كوكا مع منتخب مصر

وانضم أحمد حسن كوكا لأول مرة لمنتخب مصر في 14 أغسطس 2013، وخاض كوكا مع الفراعنة 27 مباراة بواقع 1234 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، بواقع 9 مباريات ودية، 8 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا، 4 مباريات في كأس أمم أفريقيا، 6 مباريات في تصفيات كأس العالم

ترزيجيه مع منتخب مصر

وانضم تريزيجيه لأول مرة لمنتخب مصر في 15 نوفمبر 2014، شارك في 56 مباراة بواقع 3936 دقيقة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 اخرين، بواقع 16 مباراة في تصفيات أمم أفريقيا، 17 مباراة في كأس أمم أفريقيا، 12 مباراة ودية، 8 مباريات في تصفيات كأس العالم، 3 مباريات في كأس العالم.

عمر مرموش مع منتخب مصر

وانضم عمر مرموش لأول مرة لمنتخب مصر في 8 أكتوبر 2021، وشارك مع الفراعنة في 13 مباراة بواقع 897 دقيقة سجل مرموش هدفا وصنع اخر، بواقع مبارتين في تصفيات أمم افريقيا، 7 مباريات في كأس أمم أفريقيا، 4 مباريات في تصفيات كأس العالم.

مصطفى محمد مع منتخب مصر

وانضم مصطفى محمد لأول مرة مع منتخب مصر في 23 مارس 2019، وشارك مع الفراعنة في 21 مباراة بواقع بواقع 1409، سحل خلالها 4 أهداف وصنع هدف، بواقع 6 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا، 7 مباريات في كأس أمم أفريقيا، 6 مباريات في تصفيات كأس العالم، ومبارتين وديتين.

بوابة فيتو