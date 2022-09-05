تشلسي يقطع الطريق على ريال مدريد ويحتفظ بنجمه





قطعت إدارة نادي تشلسي الإنكليزي، الطريق على ريال مدريد الإسباني، بعدما أعلن في بيان رسمي، الإثنين، الاحتفاظ بنجمه، عقب تجديد عقده لمدة 6 سنوات، لينهي الفريق اللندني الجدل الكبير، الذي دار خلال الفترة الماضية.

وأكد نادي تشلسي في بيانه الرسمي، أنه استطاع تجديد عقد نجمه، ريس جيمس، حتى عام 2028، ليواصل النجم الشاب رحلته مع الفريق الإنكليزي، رغم محاولات ريال مدريد خلال الفترة الماضية، من أجل تمهيد انتقاله في صيف عام 2023.

ونقل الموقع الرسمي لنادي تشلسي عن ريس جيمس قوله: “السعادة تغمرني بعد أن جددت عقدي وأنا ممتن جداً للجماهير، وللمالكين الجدد وكل شخص في الفريق، وأتوق لأرقى ما يحمله المستقبل، وأنا متأكد أننا سنحظى بفرص للفوز بالعديد من الألقاب”.

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وتابع “نشأت مشجعاً لهذا الفريق وأنا هنا منذ أن كنت في السادسة من عمري. وقعّت على عقد جديد لأن هذا هو النادي الذي أريد أن أكون فيه”، لينهي بذلك نجم تشلسي الجدل الذي دار، حول محاولات ريال مدريد، التأثير عليه من أجل عدم تجديد عقده، وبالتالي رحيله مجاناً في الصيف القادم.

يذكر أن النجم ريس جيمس صاحب الـ(22 عاماً)، قد شارك مع نادي تشلسي في 128 مواجهة بجميع البطولات المحلية والقارية، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية، التي استطاعت أكاديمية الفريق الإنكليزي تقديمها في عالم كرة القدم بعام 2018.

العربيه نت