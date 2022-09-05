أنشيلوتي يخشى تكرار مفاجأة شيريف قبل مواجهة سيلتيك





أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة سيلتيك الإسكتلندي، غدًا الثلاثاء، بالجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الإثنين: “ستكون المباراة معقدة، فسيلتيك يملك فريقا جيدا ويلعب بقوة كبيرة، ونحن جاهزون ونعرفهم، ومستعدون لبدء المجموعة بشكل جيد”.

وأضاف: “في هذه المسابقة سنحظى بالاحترام دائما، لأن النادي له تاريخ، ولا يمكننا التفكير كثيرا قبل دور المجموعات، وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم”.

وتابع: “حتى خلال كأس العالم لن نواجه أي مشاكل، واللاعبون مستعدون ويريدون لعب كأس العالم مع منتخباتهم، لكن السؤال كيف سيعودون بعد نهاية البطولة؟”.

وأوضح: “لست متفاجئا من كوننا غير مفضلين للفوز باللقب، وفي العام الماضي كانت لدينا خيارات أقل في الإحصائيات، وسنقاتل حتى النهاية، وآمل أن نصل للنهائي”.

وكشف: “إنها ليست مجموعة سهلة، ونعرف كل الفرق جيدًا، وسيلتيك في حالة جيدة ويجب أن نحترمه، مثل لايبزيج وشاختار ولدينا ذكرى صعبة ضد شيريف العام الماضي، ونحن نعلم أن في المرحلة الأولى يوجد العديد من المفاجآت، وأعتقد أنها ستكون مجموعة متوازنة”.

واستكمل: “نعم يمكننا القيام بالمداورة، ويعتمد ذلك على من تقصدون من اللاعبين”.

وواصل: “مع ميلان لعبنا ضد سيلتيك في دور المجموعات ثم دور الـ16، وخسرنا في سيلتيك ثم فزنا في ميلان في الوقت الإضافي، هنا ملعب رائع وأجواء مميزة، وأحب أن يلعب فريقي هنا”.

وأتم: “مودريتش لاعب رائع ويتمتع بسلوك وجودة عالية، ولم يتعرض لأي إصابات تقريبا، رغم أنه في سن الـ37، ولازال أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا”.

موقع كووورة