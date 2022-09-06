شاهد بالفيديو: مطربة سودانية شهيرة تثير جدلا إسفيريا عقب ظهورها بملابس مُثيرة في حفل





أثارت المطربة نون العنكبوته موجة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في حفل جماهيري مرتدية ازياء مثيرة حسبما ذكر بعض الناشطين.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز )فقد كانت العنكبوته تردد اغنيتها الجديدة والمثيره للجدل وذلك نسبة للطريقة التي انتهجتها العنكبوته في محاولة خوض تجربة جديدة بعيدا عن الإيقاعات و الإغنيات المعتادة لجمهورها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوها كثيرا في تقديمها لمثل تلك الاغاني التي لاتناسبها البته حيث ذكر بعضهم انها تحاول التقليد من أجل أن تصبح تريند .

الخرطوم:(كوش نيوز)