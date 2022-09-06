شاهد بالفيديو: تعرّف على التفاصيل الكاملة لقصة الساحر السوداني الذي يتعامل مع (286) من الجن





الساحر السوداني التائب حامد ادم من قرية في ولاية دارفور يذكر أنه خرج في عمر مايقارب التسعة أعوام من أجل حفظ القران وعلومه، وفي الوقت آنذاك لم يكن يفرق بين السحر والعلم الصحيح وتعرف على كثير من المشايخ ورجال الطرق وانحرف عما خرج من أجله.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز ) تعرف الساحر إلى رجل كان يعلمهم القرآن لكن ليس بالطريقة الصحيحة ويدخلون فيها أسماء غريبة، فطلبوا منه ان يجلس عاريا في خيمة لعدة أعوام ولايدخل له طعاما سوى ثلاث حبات من التمر وكباية شاي او موية وعليه اختيار ايه وتكرراها عكسيا ومن ثم قيل له سوف تخرج إليك ملائكة التحدث معه ويجعلونه يراء الرسول وبعد إكمال المدة يمكنه الجلوس مع النبي صلي الله عليه وسلم.

وعندما أكتشف مايقوم به سحرا قرر التوبة بعدما اتاه شخص طلب منه ان يعمل سحرا للفتاة التي يريد الارتباط بها.

الخرطوم(كوش نيوز)