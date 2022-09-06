شاهد بالفيديو.. طيران بدر..”أنت بدر السماء في صفاك”





وفقاً لخُطي حثيثة وإيقاع مُتسارع تمضي مسيرة شركة بدر للطيران التي نجحت في ترسيخ إسمها وتأكيد جدارتها أفريقياً وعربياً، و بالتأكيد هذا لم ينبُع من فراغ بل نتاج طبيعي للمُثابرة والاجتهاد.



في هذا التقرير المصور نستعرض ملامح عامة عن طيران بدر الشركة التي صنعت نهضتها عقولٍ وإيادٍ سودانية ونفرد لها مساحات أكبر قريباً تتسق مع نجاحاتها، وننوه إلى أن بعض المقاطع المُصورة تم أخذها من صفحة الشركة بتطبيق الفيس بوك فيما تم تصوير اللقطات الأخرى بواسطة عدسة _ طيران بلدنا _ بمطار الخرطوم، والصوت للمذيع بقناة النيل الأزرق الزميل أحمد المغربي

الخرطوم :طيران بلدنا