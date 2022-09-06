شاهد بالفيديو.. شرطي مرور سوداني يضرب أروع الأمثال في الكرم والشهامة..يساعد طالب جامعي في الشارع العام على إكمال رسوم الدراسة ويتفاجأ بتصوير الموقف في الكاميرا الخفية





ضرب رجل مرور سوداني أروع الأمثال في الكرم والشهامة بسبب موقفه الرائع الذي قام به, وذلك بعد أن ساهم في مساعدة شاب توسل إليه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد بدأ الفيديو بتوجه الشاب للشرطي وطلب منه منحه مبلغ 4 ألف جنيه لإكمال رسوم الإمتحان.

وما كان من الشرطي إلا وأن منحه مبلغ 5 ألف بدلاً من الأربعة ألف التي طلبها وقام بتطيب خاطره, بل وطلب منه الاستعانة به متى ما احتاج لمساعدة أخرى.

ليتفاجأ الرجل بعد أن ضرب أروع الأمثال بأن الموقف كان عبارة عن كاميرا خفية ليثبت للجميع أن الشرطة في خدمة الشعب دوماً كما قال مقدم البرنامج.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين