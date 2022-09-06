لجنة تسيير المريخ تعيد خيار “شيكان” وتناقش ملف النجيل





عقد لجنة تسيير نادي المريخ أمس الأول، الاجتماع رقم “2” بمقر المكتب التنفيذي بالعمارات شارع 57، وترأس الاجتماع عبر الاتصال عن بُعد القنصل حازم مصطفى رئيس لجنة التسيير، وحضور 11 من أعضاء اللجنة، منهم اثنان عبر الاتصال عن بُعد، والمدير العام للنادي، ورحّب القنصل حازم مصطفى في بداية الاجتماع بالحضور ونائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار الجيلي أبو شامة، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية القانونية اللواء عبد الرحيم بدر الدين، والدكتورة تهاني حامد الصادق بعد تعيينها في مقعد المرأة، ودعا الرئيس إلى العمل بروح الجماعة وتغليب مصلحة النادي، وتقديم نموذج رائع في إدارة الأندية الرياضية، وأصدر الاجتماع القرارات التالية:

1/ أمّن الاجتماع على أن تكون لجنة التسيير حاضرة في كل القضايا الملحة، بحيث لا تتوقّف على الاجتماعات الراتبة وإنما تواصل انعقاد اجتماعاتها لإنجاز الملفات المهمة باجتماعات طارئة وفوق العادة.

2/ بعد الاستماع إلى تقرير نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، أجاز الاجتماع المشروعات الواردة في الاتفاق المُوقّع بين نادي المريخ ومجموعة جياد للتنمية الصناعية.

3/ أمّن الاجتماع على الترتيبات لإعداد الفريق الرديف وتسمية رئيس لقطاع المراحل السنية، وكلّف الاجتماع الكابتن عادل أبو جريشة نائب الرئيس للشؤون الرياضية بحكم مسؤوليته بتكملة كافة الإجراءات المتعلقة بالأمر.

4/ شكّل الاجتماع لجنة برئاسة النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية والمدير العام لحسم ملفات النادي مع كافة الجهات ذات الصلة والتنسيق مع لجنة الانتخابات في الترتيبات المتعلقة بمهام لجنة التسيير وانعقاد الجمعية العمومية والتدابير الزمنية.

5/ قرّر الاجتماع مُراقبة الأوضاع في دولة إثيوبيا الشقيقة مع وضع إستاد الأبيض خياراً احتياطياً لإقامة مباراة الإياب في الدور التمهيدي من أبطال أفريقيا أمام ارتا سولار الجيبوتي.

6/ استمع الاجتماع إلى تقرير من المدير العام عن التحضيرات الجارية لفتح باب العضوية في النادي، واطمأن على الترتيبات الجارية من لجنة العضوية للبدء في سجل العضوية في الوقت المُحدّد من قِبل لجنة العضوية.

7/ استمع الاجتماع إلى تقرير من النائب الأول للرئيس حول المنشآت والأنشطة الجارية في أعمال الإستاد والمرافق المُصاحبة ومُلاحاظت رئيس لجنة التراخيص بالكاف الموزمبيقي محمد سيدات عند زيارته للإستاد، وتداول المجتمعون من لجنة التسيير حول “النجيل الهجين” وصلاحيته للأجواء السودانية وإمكانية النظر في “النجيل الطبيعي” بحكم التجربة السابقة في الإستاد واستصحاب مُلاحظات تقرير رئيس لجنة التراخيص بالكاف، وقرّر الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة الإدارية للإستاد، على أن يكون محمد سيد أحمد النائب الأول للرئيس، رئيساً للجنة، والجيلي أبو شامة نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية سليمان اللابي ومرتضى بتري وحسن إدريس ومحمد الفاتح المقبول، وأسندت للجنة بالإضافة إلى مهامها مراجعة أمر صلاحية “النجيل الهجين” والتقرير حوله بعد استشارة جهات الاختصاص وأهل الخبرة الفنية في ذلك، كما تتولّى اللجنة مهام “نفرة الأقطاب” ويكون مسؤولاً عنه عضو المجلس مرتضى بتري في إطار عمل اللجنة.

8/ تلقّى الاجتماع، تنويراً عن الموقف القانوني لملف اللاعب عماد الدين صلاح “الصيني”، واللاعب سيف الدين مالك “تيري” والقضايا القانونية الأخرى، وأشاد الاجتماع بالمرافعة القانونية القوية في الاستئناف في قضية اللاعب عماد الصيني والانتصار المُستحق الذي تحقّق في قضية اللاعب سيف تيري.

9/ وجّه الاجتماع أن يتولى نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية والإشراف والمتابعة لكافة اللجان القانونية التي أُسندت إليها مهام قانونية وترتيب عملها وتوجيهها بحكم الاختصاص.

10/ أمّن الاجتماع على التقرير المُقدّم من الدكتورة تهاني حامد الصادق بخصوص قطاع المرأة وخُطة الإحلال والإبدال وإعداد الفريق النسوي.

صحيفة الصيحة