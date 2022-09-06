الشاب الذي تزوج فتاتين في وقت واحد بالجزائر يكشف التفاصيل ويرد على اتهامه بالإساءة للنساء





رد الشاب الجزائري رشيد بوديو، على انتقاده بعد نشره صورا لزواجه من امرأتين في يوم واحد.

وقال بوديو : ” لم أكن أعلم ان زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة، فالحمد لله لأني قصدت الحلال وزواجي كان أمام الله وعباده ولم أكن أنوي قط نية الشهرة أو الإساءة للنساء أو أي طرف”.

وأضاف : ” الرضى كان هو أساس هذا الزواج. كما لا يخفى عليكم الصعوبات التي واجهتها لإقامة عرس بسيط، فالعثور على مكان أو فندق لإقامة العرس كان من سابع المستحيلات. شخصيا كان كل همي أن يمر العرس بسيطا على خير وعلى قدر الحال مع الضغوطات لآخر دقيقة (كراء منزل، إعادة طلائه.. إلخ) والحمد لله ربي وفقني وأعزني أمام كل خلقه”.

وتابع : ” والكلام بأني شخص غني، ولهذا تم قبول الزوجتين بالزواج بي، فهذا غير صحيح لأني لا أملك سكنا خاصا بي أو عقارتا مثلي مثل جميع الفئة البسيطة فالغنى غنى النفس والهمة” .

واستطرد : ” ومن قال إن والدتي هي من زوجتني فهو مخطئ لأني مؤخرا فقدت والدي اللذين لطالما تمنيت أن يحضرا عرسي فأمي توفت وهي توصي بزواجي. تزوج يا رشيد.. تزوج يا رشيد والحمد لله كنت بارا بوالدي ربي يرحمهما و يسكنهما الفردوس الأعلى” ثم شكر من ساندوه على تعليقاتهم الإيجابية لمواقع التواصل”.

صحيفة المرصد