“نصب عليا” .. شيرين تفجر مفاجآت أمام النيابة في قضيتها ضد حسام حبيب





مثلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أمام جهات التحقيق الاثنين، للإدلاء بأقوالها في القضية التي تتهم فيها طليقها الفنان حسام حبيب بالنصب عليها والاستيلاء على سيارتها.

وقالت عبد الوهاب إن “طليقها الفنان حسام حبيب قام بالنصب عليها، بعدما قام ببيع سيارتها دون معرفتها أو أخذ الإذن منها، فضلا عن تعرضها للسب والقذف منه ومن والده الذي تعرض لها لفظيا أكثر من مرة سواء في مداخلات هاتفية أو عبر حسابه على فيسبوك”، موضحة أنها “تعبت وملت من الأزمات، وتريد أن تعود لجمهورها بعيدا عن أي أزمات أو مشاكل”.

بدورها، قررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة الذي اشترتها الفنانة شيرين عبد الوهاب منه، والمشتري الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام حبيب ووالده، وذلك لسماع أقوالهما حول ملكية سيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

صحيفة المرصد