وظيفة الأحلام.. ياباني يتقاضى أجراََ مقابل “ألا يفعل شيئًا على الإطلاق”





هل حدث يومًا أن احتجت إلى شخص يجلس بجوارك لكن لا يزعجك ولا يفعل شيئًا سوى التواجد فقط؟.. هذا ما حدث في اليابان بالفعل؛ حيث يتقاضى شاب أجرًا مقابل عدم القيام بأي شيء تقريبًا، في عمل يراه البعض أنه “وظيفة الأحلام”.

وحسب موقع “الحرة”، فإن شوجي موريموتو المقيم في طوكيو والبالغ من العمر 38 عامًا، يتقاضى 10000 ين ياباني (71 دولارًا) لكل حجز يتواجد من خلاله كمرافق مع عملائه.

أكون في أي مكان يريدني زبائني

وقال موريموتو لوكالة “رويترز” للأنباء: “في الأساس، أنا أؤجر نفسي. وظيفتي هي أن أكون في أي مكان يريدني زبائني، وألا أفعل شيئًا على وجه الخصوص”، مضيفًا أنه قام بحوالى 4000 جلسة في السنوات الأربع الماضية.

وبفضل جسمه النحيل ومظهره المتوسط، يفتخر موريموتو الآن بما يقرب من ربع مليون متابع على تويتر؛ حيث يجد معظم عملائه هناك.

رفض أي طلبات غير أخلاقية

عدم القيام بأي شيء لا يعني أن موريموتو سيفعل أي شيء؛ فقد رفض عروضًا لنقل ثلاجة والذهاب إلى كمبوديا، ولم يقبل أي طلبات ذات طبيعة غير أخلاقية.

وفي الأسبوع الماضي، جلس موريموتو أمام، آرونا شيدا، وهي محللة بيانات تبلغ من العمر 27 عامًا ترتدي الساري الهندي، وكان يتحدث قليلًا حول الشاي والكعك.

وحسب التقرير، أرادت “شيدا” ارتداء الثوب الهندي في الأماكن العامة؛ لكنها كانت قلقة من أن ذلك قد يُحرج صديقاتها؛ لذلك لجأت إلى موريموتو من أجل أن يجلس معها دون أن يفعل شيئًا.

كيف بدأت وظيفة “لا يفعل شيئًا”

قبل أن يجد موريموتو وظيفة الأحلام، كان يعمل في شركة نشر، وكان غالبًا ما يتعرض للتوبيخ؛ لأنه “لم يفعل شيئًا”. وقال: “بدأت أتساءل ماذا سيحدث إذا قدمت قدرتي على (عدم القيام بأي شيء) كخدمة للعملاء!”.

أصبح العمل كمرافق للناس الآن مصدر الدخل الوحيد لموريموتو لإعاشة زوجته وطفله. وعلى الرغم من أنه رفض الكشف عن مقدار ما يربحه؛ إلا أنه قال إنه يرى حوالى عميل أو اثنين في اليوم؛ فيما كان عدد الجلسات قبل وباء كورونا، ثلاث أو أربع مرات في اليوم.

صحيفة سبق