لجنة الفيضان: إستقرار القطاعات على النيل أقل من مناسيب الفيضان





كشف التقرير اليومي للجنة الفيضان عن إستقرار جميع القطاعات على النيل أقل من مناسيب الفيضان. كما أكدت اللجنة أن الديم عند مستوى الفيضان، وسجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 595 مليون متر مكعب (أعلى من من العام الماضي ب 24 مليون متر مكعب)، وسجل منسوب نهر عطبرة 352 مليون متر مكعب أعلى من العام الماضي ب 72 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص (ملكال) 170 مليون متر مكعب في اليوم.

ونبهت اللجنة في تقريرها اليومي المواطنين القاطنين على نهري الدندر والرهد إتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. أكد البيان إرتفاع اليوم التصريف خلف سد الروصيرص إلى 433 مليون متر مكعب مقابل 413 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 367 مليون متر مكعب مقابل 320 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما وارتفع أيضاً التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 196 مليون متر مكعب مقابل 187 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع كذلك التصريف في خشم القربة إلى 203 مليون متر مكعب مقابل 45 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع التصريف في مروي إلى 726 مليون متر مكعب مقابل 717 مليوم متر مكعب ليوم أمس، بينما انخفض التصريف في جبل أولياء إلى 153 مليون متر مكعب مقابل 171 مليون متر مكعب ليوم أمس.

كما أعلنت اللجنة إستمرار التخزين بجميع الخزانات.

سونا