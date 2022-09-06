قبل برشلونة.. كيف كانت انطلاقات ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا؟





دوري أبطال أوروبا بطموحات مختلفة، متسلحا بصفقاته الجديدة.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت الفريق الكتالوني في مجموعة صعبة تضم معه أندية إنتر ميلان الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني، وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وأقنع برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز جماهير الفريق بعروض فنية مميزة ونتائج جيدة في المباريات الودية، وكذلك أول 4 جولات من الدوري الإسباني.

ولمع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في انطلاقته مع برشلونة، حيث سجل للفريق 5 أهداف في 4 مباريات، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، متساويا مع إياجو اسباس نجم سيلتا فيجو.

ويعول العملاق الكتالوني كثيرا على ليفاندوفسكي لاستعادة هيبته الأوروبية التي ضاعت كثيرا بخروجه من الدور الأول في الموسم الماضي.

ويستهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة تبدو في المتناول على الورق، عندما يستضيف فيكتوريا بلزن.

وتستعرض “العين الرياضية” في هذا التقرير كيف انطلق النجم البولندي في أول مباراة بدوري أبطال أوروبا على مدار 11 موسما.

فريق برشلونة يستعد لبدء مشوار دوري أبطال أوروبا

كيف كانت انطلاقات ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا؟

سجل ليفاندوفسكي إجمالا 86 هدفا وصنع 25 في 106 مباريات خاضها خلال مسيرته بدوري أبطال أوروبا، بواقع 69 هدفا و18 تمررة حاسمة في 78 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني، وقبلها سجل 17 هدفا وصنع 7 في 28 مباراة مع بروسيا دورتموند الألماني.

في 3 مواسم مع دورتموند، استهل ليفاندوفسكي موسمه الأول في دوري أبطال أوروبا بتعادل مع أرسنال الإنجليزي 1-1، ثم سجل هدف الفوز على أياكس في انطلاقة الموسم الثاني، بينما خسر في الموسم الثالث والأخير أمام نابولي بنتيجة (1-2) ولم يسجل.

انتقل قائد منتخب بولندا إلى بايرن ميونخ، ليصنع مجدا كبيرا على المستويين المحلي والقاري، انتهى بتتويجه بجائزتي أفضل لاعب في العالم وأوروبا.

ليفاندوفسكي يبدأ مشواره مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

في موسمه الأول مع العملاق البافاري 2014-2015، أسهم ليفاندوفسكي دون تسجيل في فوز فريقه على مانشستر سيتي الإنجليزي (1-0)، ثم تحقيق فوز أكبر على أولمبياكوس اليوناني (3-0) في الموسم الثاني، بعدها سجل هدفا في الفوز الكاسح على روستوف الروسي (5-0) في انطلاقة الموسم الثالث.

وفي موسم كأس العالم 2017-2018، سجل النجم البولنديهدفا في انطلاقة بايرن ميونخ بالفوز على أندرلخت البلجيكي (3-0)، وكرر الأمر في الموسمين التاليين في الفوز على بنفيكا (2-0)، ثم الانتصار على ريد ستار الصربي (3-0).

وفي آخر موسمين بقميص بايرن ميونخ، استهل ليفاندوفسكي مشوار دوري أبطال أوروبا بانتصار عريض على أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 دون تسجيل، ثم سجل هدفين في الفوز على برشلونة (3-0) في انطلاقة الموسم الماضي.

العربيه نت