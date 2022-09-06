رسمياً.. الأهلي يعلن التعاقد مع هشام فايق





أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع اللاعب الهولندي هشام فايق لمدة موسم رياضي واحد، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ولعب هشام فايق، الموسم الماضي، مع الفيصلي، علمًا بأن الأخير نزل مع الأهلي من دوري المحترفين السعودي إلى دوري يلو.

ولعب هشام فايق لأندية: المير سيتي، ورودا كيركراده، وإكسيلسيور، وهيرينفين في هولندا، وزولت فاريجيم البلجيكي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن هشان فايق لعب 105 مباريات في الدوري الهولندي سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 8، في حين لعب في دوري أبطال آسيا 5 مباريات مع الفيصلي سجل فيها هدفين، وصنع هدفًا.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية لأندية دوري يلو للدرجة الأولى تنتهي، في 8 سبتمبر الجاري.

العربيه نت